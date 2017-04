Offenes Singen beim Stadtmuseum ein Erfolg Bühl (wv) - Als ein Höhepunkt im Vereinsjahr 2016 des Männergesangvereins Harmonie wertete Vorsitzender Robert Schneider die musikalische Gestaltung des bewegenden Gottesdienstes zum Jahrestag der Bombardierung Bruchsals, bei dem die Bühler "Harmonie" mit der befreundeten Bruchsaler "Cäcilia" vereint gesungen hatte. Bilanz zog der kernstädtische Verein, zu dem der Männerchor Harmonie und der gemischte Chor ProVokal gehören, am Samstag im Kaiser-Saal. Unmittelbar davor hatte er in der Kirche St. Peter und Paul einen Gedenkgottesdienst für seine verstorbenen Mitglieder gestaltet, darunter für die verdienten Sänger Johann Weitzer, Ernst Riebel und Otto Emminger; diesem hatte die "Harmonie" auch tags zuvor auf dem Stadtfriedhof zum letzten Geleit gesungen. Wohlklingend und sinnreich eröffnete der von Vizedirigent Manfred Fritsch geleitete Männerchor die Jahreshauptversammlung mit dem Lied "Jahre kommen und Jahre gehen". Vorsitzender Schneider informierte, der Verein zähle 50 singende und 79 fördernde Mitglieder. Er wertete das im Juli veranstaltete offene Singen beim Stadtmuseum als Erfolg. Schriftführer Peter Pfeil erinnerte an die von "ProVokal" in der Bühler Kirche gestaltete Maiandacht und den von Hans-Jürgen Baumann und Wolfgang Eichler organisierten Sängerausflug nach Ulm. Kassierer Wolfgang Eichler bilanzierte ein Jahresminus von gut 2300 Euro, das noch aus den Rücklagen habe finanziert werden können. Angesichts der Lage mahnte er: "Wir müssen neue Mitglieder und Sponsoren gewinnen." Die Prüfer Hans-Jürgen Baumann und Martin Schumacher hatten die Kasse als einwandfrei geführt befunden. Elvira Schindler lobte, der gesamte Vorstand habe gute Arbeit geleistet. Turnusgemäß standen nach der Entlastung zwei Vorstandsposten zur Wahl, laut Satzung geheim zu wählen: In ihren Ämtern wurden die Vizevorsitzende Michaela Lang und Schriftführer Peter Pfeil bestätigt. Weil Gerd Jäger an allen 38 Proben und sechs Auftritten mitgewirkt hatte, kürte der Verein ihn zum "Ersten Sänger des Jahres". Robert Schneider, Erich Hasel und Walter Maier belegten den zweiten, Willibald Wirth, Richard Engstler, Herbert Jörger und Manfred Fritsch den dritten Platz. Gar nicht hoch genug einschätzen könne man die Unterstützung der kulturellen Aufgabe durch Mitglieder, die jahrzehntelang die Treue halten, betonte der Vorsitzende. Er überreichte die Ehrenurkunde für 40 Jahre an Rolf Teichmann, Konzertpianist und einst viele Jahre auch Chorleiter in Ottersweier. Die Ehrenurkunde für 50 Jahre Vereinstreue erhielt Manfred Kunert, ein früher aktiver Sänger. Zum Thema

