Mit dem "Dreggsagg" zur "Dubber-Barty" Bühl (urs) - Schlager über Liebe und gebrochene Herzen sind out. Zum Glück hat da Michl Müller bessere Themen auf Lager: Fleischereifachverkäuferin, Gelbwurst oder Heringsdösle zum Beispiel. Wenn der fränkische Kabarettist von der Ingwer-Reibe singt, rastet das Publikum förmlich aus. Was sich hier jetzt so profan anhört, hat seinen Reiz, denn Mülles Repertoire ist enorm. Seine Nummern sind politisch pointiert, seine Alltagsgeschichten echte Brüller. (urs) - Schlager über Liebe und gebrochene Herzen sind out. Zum Glück hat da Michl Müller bessere Themen auf Lager: Fleischereifachverkäuferin, Gelbwurst oder Heringsdösle zum Beispiel. Wenn der fränkische Kabarettist von der Ingwer-Reibe singt, rastet das Publikum förmlich aus. Was sich hier jetzt so profan anhört, hat seinen Reiz, denn Mülles Repertoire ist enorm. Seine Nummern sind politisch pointiert, seine Alltagsgeschichten echte Brüller. Die Bühnenoptik ist eher unspektakulär, Müller lacht gerne (und viel) über sich selbst und präsentiert sich natürlich in einem "Dreggsagg"-T-Shirt, sein Markenzeichen. In Franken ist ein Dreckssack nicht einfach ein übler Kerl. Im Gegenteil: Er ist ein Schlitzohr - jemand, der im Leben das bekommt, was er erreichen möchte. Dem gelernten Werkzeugmacher Michl Müller ist dies zweifelsohne geglückt: mit 160 Bühnenauftritten im Jahr und mit seiner TV-Sendung "Drei. Zwo. Eins" im Bayerischen Rundfunk. Müller ist ein Hochleistungskomiker im Schnellfeuermodus. Im ausverkauften Bürgerhaus Neuer Markt fliegen dem in Bad Kissingen geborenen Comedian sofort alle Herzen zu. "Hallo Bühl, ich wär dann mal da", ruft er gut gelaunt. "Endlich bin ich mal wieder bei normalen Menschen." Tagesaktuell geht's in schnellem Galopp weiter. In seinem neuen Programm "Ausfahrt freihalten!", widmet sich Müller allen nur erdenklichen Themen auf "Fränggisch". Was in erster Linie bedeutet: Es gibt es so gut wie kein "T" (dafür wird ein "D" verwendet); kein "P" (das wird durch ein "B" ersetzt). Ohne Frage ist dies eine echte Herausforderung. So wird im "Bardy-Keller" gefeiert; "Dema" des Tages ist das "Adommüllendlager". Er spricht über "Derrorismus", schimpft über Präsident Erdogan ("Had der eigendlich seine Medikamende nichd genomme!"), über Trump ("Haben die Amis wirklich den Nodgeilen, mit dem Fell auf'em Kobf gewählt?"). Auch deutsche Politgrößen kriegen ihr Fett weg: "Seehofer und Merkel haben gewürfeld, wer zu welchem Wahninnigen muss. Merkel had verloren." Oder: "Wer kennd den Underschied zwischen Franz Josef Strauß und Seehofer? Michl Müller: Nach Strauß wurde ein Flughafen benannt, Seehofer werde höchstens eine "Bushaldestelle" bekommen. Müller behält drei Stunden sein durchweg hohes Tempo bei - Zeit zum Luftholen bleibt kaum. Schlag auf Schlag kommen folgende Themen auf den Tisch: Männerurlaub auf La Gomorra, die verweichlichte Jugend von heute, Brieftaubenzüchter oder militante Rentner. Viele ungewöhnliche Begebenheiten entlocken dem lustigen Franken auch immer wieder skurrile "Brodeschd-Lieder", bei denen das Publikum lautstark (und vor allem textsicher) mitsingt. Dabei tanzt, gestikuliert und rappt der Kabarettist mit viel Körpereinsatz sowie gutem Taktgefühl auf der Bühne umher. Apropos bewegen: Gefühlt steht Müller an diesem Abend keine Minute still. Natürlich wird das Thema Sex nicht ausgespart. Dildo- und Dessous-Partys anstelle von Tupper-Partys dienen als Gradmesser einer zunehmend sexorientierten Gesellschaft. Sein Verdacht: Die ganzen Dildos seien doch eingeschmolzene "Dubber-Schüsseln". Das Publikum brüllt vor Lachen - nicht nur, weil sich Müller das Wort "Dubber-Barty" wie Karamell im Mund zergehen lässt. Selbstkritisch stellt der Franke schließlich fest, dass ihm das Genre des Protestlieds eigentlich doch nicht so liege: "Ich bin hald ein Luschdiger", grinst er spitzbübisch und trällert zum Abschluss noch ein "Best-of-Müller-Medley". Die Stimmung ist "dodal dopp".

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben