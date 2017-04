Lieber lokal als global marginal

Chicago

Start ins Abenteuer Chicago (sid) - Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger wird heute von seinem neuen Arbeitgeber Chicago Fire offiziell vorgestellt. In der Nacht wird er auf dem O′Hare-Flughafen erwartet. Sein Debüt könnte der Mittelfeldstar am Samstag gegen Montreal Impact geben (Foto: dpa) . » Weitersagen (sid) - Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger wird heute von seinem neuen Arbeitgeber Chicago Fire offiziell vorgestellt. In der Nacht wird er auf dem O′Hare-Flughafen erwartet. Sein Debüt könnte der Mittelfeldstar am Samstag gegen Montreal Impact geben (Foto: dpa) . » - Mehr

Bühl

Leitwolf David Molnar fehlt Bühl (mf) - Na ja, eigentlich war es ja eine klare Sache, aber so ein bisschen hatte man doch noch gehofft. Auf die Überraschung. Am Ende kam es wie erwartet: Die Volleyballer des TV Bühl beendeten die Runde mit einer glatten 0:3-Niederlage im Play-off-Viertelfinale gegen die Berlin Volleys (Foto: Fuß). » Weitersagen (mf) - Na ja, eigentlich war es ja eine klare Sache, aber so ein bisschen hatte man doch noch gehofft. Auf die Überraschung. Am Ende kam es wie erwartet: Die Volleyballer des TV Bühl beendeten die Runde mit einer glatten 0:3-Niederlage im Play-off-Viertelfinale gegen die Berlin Volleys (Foto: Fuß). » - Mehr