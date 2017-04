Aufbruch zu neuen Klangfarben Von Ingbert Ruschmann Bühl - Experimente bergen stets das Risiko des Scheiterns. Der Versuch des Sinfonischen Blasmusikorchesters Mittelbaden am Sonntagabend, in einer Symbiose mit dem Streichorchester "ConFuoco" aus Bietigheim neue Klangfarben entstehen zu lassen, ist hingegen vollauf geglückt. Und wenn ein Ausnahmekünstler wie der Jazzsaxofonist Peter Lehel das Konzert mit atemberaubenden Interpretationen bereichert, darf der Blasmusikverband Mittelbaden als Veranstalter zu Recht von einem "vollen Erfolg" sprechen. Ein ausverkauftes Bürgerhaus Neuer Markt bildete einen würdigen Rahmen für dieses außergewöhnliche Ereignis. Hatte das Gastspiel des US-amerikanischen Komponisten und Dirigenten Robert Sheldon im vergangenen Jahr bei vielen Konzertbesuchern Erwartungen an ein weiteres blasmusikalisches Highlight in Bühl geweckt, versprach Tobias Wald als Präsident des Dachverbandes von insgesamt 72 Musikvereinen nicht zu viel, als er ein einmaliges und sehr facettenreiches Musikprojekt ankündigte. Drei eindrucksvolle Bilder in Noten kreierte das 72-köpfige Auswahlorchester unter der Leitung von Markus Mauderer bei der "Suite from Hymn of the Highlands". Variantenreich malte es eingangs ein wohltemperiertes Stimmungsbild mit solistischen Passagen im Holzregister, bevor im zweiten Satz der Phillip-Sparke-Komposition beschwingte Melodien im Sechs-Achtel-Takt dominierten. Tobias Moll und Carina Stötzel spielten gekonnt ihre solistischen Sequenzen auf ihren Saxofonen, während die Hauptmelodie im dritten Satz in ihrer ganzen Kraft mit wuchtigen Akkorden im tiefen Blech vollauf zur Geltung kam. Nach diesem nahezu 20 Minuten dauernden anspruchsvollen Werk durften alle erst einmal durchatmen - die Akteure, deren Konzentration bei den oftmals neben den geraden Zählzeiten liegenden Einsätzen in außergewöhnlichem Maße gefordert war, aber auch die Gäste, die viele musikalische Eindrücke zu verarbeiten hatten. Zur Erholung kam Rossano Galantes "Redemption" gerade recht. Spieltechnisch waren die aus dem gesamten Verbandsgebiet stammenden Musiker bei diesem zwischen Mittel- und Oberstufe eingereihten Stück nur wenig gefordert. Jedoch hatte die aus zahlreichen Haupt- und Nebenmelodien bestehende, eigentlich als Einspielstück gedachte Komposition allen Beteiligten in den Proben so viel Spaß gemacht, dass Mauderer sie ins Konzertprogramm integrierte. Nicole Stichling, die mit angenehmer Stimme stilvoll durch den Konzertabend führte, kündigte mit "Jungla" eine musikalische Dichtung an; einen Dschungel mit Klängen, Rhythmen und Geräuschen. Schräge Akkorde, ungewohnte Harmonien und unregelmäßige Rhythmen weckten bei manchem Zuhörer bisweilen Zweifel an der Komposition, die jedoch nach dem fulminanten Finale mit kernigen Tonfolgen und und mächtigen Paukenschlägen schnell verflogen. Das Ensemble "ConFuoco" unter der Leitung von Florian Ganz stellte sich nach der Pause mit der Komposition "Palladio" vor. Die knapp 30 Streicher spielten förmlich mit dynamischen Variationen und einem pulsierenden Rhythmus. Zu einem echten Hörgenuss avancierte das Zusammenspiel des Bietigheimer Streicherensembles und des Sinfonischem Blasorchester bei mehreren Filmmusiken. Flankiert von Melodien aus den Filmen "Diamantenfieber" und "007 jagt Dr. No" interpretierten die mehr als 100 Akteure das Titelthema um den britischen Geheimagenten, bevor "Zoosters Breakout" aus "Madagaskar" und die Titelmelodie aus den "Chroniken von Narnia" erklangen. Höhepunkt war aber zweifellos der Auftritt von Peter Lehel. Der Musiker und Komponist hatte eigens für diesen Abend seine musikalische Novelle "Wind Academy" für sinfonische Blasorchester mit Streichern und Solosaxofon umgeschrieben. Heraus kam eine beeindruckende Interpretation, in dessen Verlauf der Künstler und sein Sopransaxofon im Mittelpunkt standen. Seine ansatzlose Anspieltechnik, gepaart mit virtuosen Tonfolgen und geschmeidigen Verzierungen, schmeichelten nicht nur den Ohren von Jazz-Fans.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Sindelfingen

Schäuble bleibt Zugpferd der CDU Sindelfingen (lsw) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ist beim Landesparteitag der CDU Baden-Württemberg mit 95,8 Prozent an die Spitze der Landesliste für den Bundestag gewählt worden. Thomas Strobl hat indes an die Geschlossenheit seiner Partei appelliert (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ist beim Landesparteitag der CDU Baden-Württemberg mit 95,8 Prozent an die Spitze der Landesliste für den Bundestag gewählt worden. Thomas Strobl hat indes an die Geschlossenheit seiner Partei appelliert (Foto: dpa). » - Mehr Karlsruhe

Haiti setzt auf den Wandel Karlsruhe (dg) - Haiti sei immer nur dann im Blickpunkt, wenn das Land von Katastrophen heimgesucht wird. Jetzt aber stünden die Zeichen auf Aufbruch, sagt Botschafts-Geschäftsträgerin Michele D. Raymond (Foto: obs) - und verweist auf den friedlichen Machtwechsel in Haiti. » Weitersagen (dg) - Haiti sei immer nur dann im Blickpunkt, wenn das Land von Katastrophen heimgesucht wird. Jetzt aber stünden die Zeichen auf Aufbruch, sagt Botschafts-Geschäftsträgerin Michele D. Raymond (Foto: obs) - und verweist auf den friedlichen Machtwechsel in Haiti. » - Mehr