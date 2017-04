"Europas Klänge" gehen gut ins Ohr Bühl (wv) - Tipps vom Komponisten des Marschs "Europas Klänge" können die Musikerinnen und Musiker der Trachtenkapelle Moos in ihren derzeitigen Proben erhalten: Das Werk wird im Osterkonzert uraufgeführt, das die Trachtenkapelle am 16. April um 20 Uhr in der Karl-Reinfried-Halle gibt. Komponiert hat den flotten Marsch der 24 Jahre junge Sebastian Tuschla-Hoffmann, der überdies im Konzert als Sänger und Pianist mitwirkt. (wv) - Tipps vom Komponisten des Marschs "Europas Klänge" können die Musikerinnen und Musiker der Trachtenkapelle Moos in ihren derzeitigen Proben erhalten: Das Werk wird im Osterkonzert uraufgeführt, das die Trachtenkapelle am 16. April um 20 Uhr in der Karl-Reinfried-Halle gibt. Komponiert hat den flotten Marsch der 24 Jahre junge Sebastian Tuschla-Hoffmann, der überdies im Konzert als Sänger und Pianist mitwirkt. "Europas Klänge" uraufzuführen stellt für den Dirigenten der Trachtenkapelle Moos eine besondere Freude dar: Paul Hoffmann, seit gut einem Jahr ihr musikalischer Leiter, ist der Vater des Komponisten. Mitte 2016 war Tuschla-Hoffmann mit dem Choral "San Marco" bei der GEMA als Komponisten-Mitglied eingestiegen. Ende vergangenen Jahres vollendete der aus Baden-Oos stammende Musiker den nun uraufzuführenden Marsch. Die Suche nach einem Titel sei ihm fast schwerer gefallen, als diesen zu komponieren, bekennt er. Nach langem Grübeln habe er sich für "Europas Klänge" entschieden, denn: Wenn man die Augen schließe und dem Marsch lausche, würden Klangbilder unterschiedlicher Länder Europas lebendig. Zu Beginn entführe das Stück nach Osteuropa, im Mittelteil ans Mittelmeer und zum Schluss in die Alpenländer. Wie beziehungsreich der Titel "Europas Klänge" aktuell ist, sei ihm am 25. März so richtig bewusst geworden, als Europa das Jubiläum "60 Jahre Römische Verträge" feierte, die den Grundstein für die Vereinigung des Kontinents gelegt hatten. "Europas Klänge" ist noch aus einem weiteren Grund ein zugleich familiäres Werk. Das Titelblatt der Noten hat Lisa Yardley gestaltet: Die Freundin Sebastians, die deutsch-britische Wurzeln besitzt, hat es mit der Zeichnung eines historischen Grammophons "bestückt", dessen Trichterrand europäische Nationalflaggen bilden. Das Deckblatt verrät, dass die Komposition "Europas Klänge" von Herbert Ferstl bearbeitet wurde. Dieser besitzt als Arrangeur, Komponist, Posaunist, Dirigent und einstiger Bühler Stadtmusikdirektor einen hervorragenden Ruf. "Herbert Ferstl ist in Sachen Komponieren und Arrangieren mein Lehrmeister", betont Tuschla-Hoffmann. Aus den Reihen der Trachtenkapelle hört man das Lob, "Europas Klänge" gingen gut ins Ohr und seien angenehm zu spielen. Hier kommt wohl auch die jahrzehntelange Erfahrung Ferstls als "Maßschneider für Blaskapellen" zum Tragen. Als Interpret bringt sich Tuschla-Hoffmann ins Konzert ein, wenn er Udo Jürgens' "Ehrenwertes Haus" singt und sich am E-Piano begleitet, wozu die Trachtenkapelle den Hintergrund bildet. Übrigens wartet das Osterkonzert mit weiteren Besonderheiten auf: Bei "Amazing Grace" blasen Marcel Stephan (Trompete) und Manfred Trapp (Posaune) die Soli in einem speziellen Arrangement Bim Mitscheles. In "Swing - Swing - Swing", einem Arrangement, das Rolf Schneebiegl einst für seine Schwarzwaldmusikanten schrieb, erklingen Evergreens der Big-Band-Ära. Dabei stellt eine einzige Mooser Musiker-Familie das Solistenquartett: Sabrina Faust (Klarinette), Dominik Faust (Trompete), Patrick Faust (Posaune) und Hendrik Faust (Tenorhorn). Karten fürs Osterkonzert gibt es an der Abendkasse.

