Rheinmünster begehrt auf

Rheinmünster - Bürgermeister Helmut Pautler hat den Gemeinderat Rheinmünster hinter sich gebracht und begehrt gegen das Landratsamt auf. Am Montagabend verabschiedete das Gremium einstimmig einen Beschluss, der die aktuelle Verteilungspraxis von Flüchtlingen in der Anschlussunterbringung ablehnt. Rheinmünster sieht sich im Vergleich zu anderen Kommunen benachteiligt. Das Landratsamt will an seinen Richtlinien aber festhalten.

Wie berichtet, hatte Pautler das Thema bei einer Bürgermeisterversammlung im März aufs Tapet gebracht. In neun der 23 Landkreiskommunen betreibt das Landratsamt Gemeinschaftsunterkünfte, unter anderem in Bühl, Bühlertal und Ottersweier. Dort leben Flüchtlinge in der Erstunterbringung. Nach spätestens 24 Monaten folgt die Anschlussunterbringung, für die die Kommunen zuständig sind. Vom Gesetz her müssen die Gemeinden so viele Flüchtlinge aufnehmen, wie es ihrem Anteil an der Kreisbevölkerung entspricht. Im Fall von Rheinmünster wären das drei Prozent.

Auf Basis einer freiwilligen Übereinkunft aller Beteiligten billigt das Landratsamt aber jenen Städten und Gemeinden eine Entlastung zu, in denen eine Gemeinschaftsunterkunft steht. Dabei gilt eine Anrechnungsquote von 50 Prozent. Umgekehrt bedeutet das: Gemeinden, in denen keine Gemeinschaftsunterkunft existiert, müssen sich stärker in der Anschlussunterbringung engagieren. So soll Rheinmünster in diesem Jahr statt 23 noch 75 Flüchtlinge aufnehmen.

Pautlers Hauptargument gegen diese Praxis sind die Kosten. In der Erstunterbringung zahlt der Landkreis die Rechnung für Wohnraum und Betrieb der Unterkünfte, in der Anschlussunterbringung geht die Zeche zulasten der Gemeinden. "Wir rechnen mit Mehrkosten in Höhe von 1,2 bis 1,5 Millionen Euro", sagte Pautler. Im Beschluss des Gemeinderats heißt es, dass die wirtschaftliche Belastung für Rheinmünster "ungleich höher ist als für Gemeinden mit Gemeinschaftsunterkunft". Der Gemeinderat beantrage deshalb, die Anrechnungsquote "auf ein wirtschaftlich verträgliches und ausgeglichenes Maß zu senken".

Pautler wird dazu nun das Gespräch mit dem Landkreis suchen. Dabei will er auch in die Waagschale werfen, dass Rheinmünster in der Vergangenheit seine Verpflichtungen freiwillig schon mehr als erfüllt habe: "Wir haben auch privat Wohnraum angemietet. Im Ranking des Landkreises liegen wir nicht im hinteren Bereich, sondern im vorderen Mittelfeld."

Auch die Mitglieder des Gemeinderats betonten, dass sich Rheinmünster mit dem Vorstoß nicht aus der Solidaritätsgemeinschaft verabschieden wolle. "Aber es kann nicht sein, dass Gemeinden ohne Gemeinschaftsunterkunft die Zeche für den Verteilerschlüssel zahlen", sagte Franz Leonhard (CDU). Rheinmünster habe das "Pech gehabt", dass das schon geplante Flüchtlingsheim im Baden-Airpark nicht umgesetzt wurde.

In die gleiche Kerbe schlug Matthias Henschel (BfR). "Bis auf ein paar wenige Gemeinden hatte plötzlich fast jede eine Gemeinschaftsunterkunft", meinte er mit Blick auf die neun Profiteure der aktuellen Regelung. Die Anzahl der Flüchtlinge sei für Rheinmünster auch nicht sozialverträglich.

Hubertus Stollmaier (SPD) prognostizierte, dass es am Ende wohl auf einen Kompromiss hinauslaufen werde. Sein Fraktionskollege Edgar Stolz (SPD) regte an, den Schulterschluss mit anderen betroffenen Gemeinden zu suchen, "damit wir nicht allein dastehen".

Laut Landratsamtssprecherin Gisela Merklinger führt Rheinmünster mit seinem Vorstoß bislang allerdings einen einsamen Kampf. Der Erste Landesbeamte Jörg Peter hatte Pautlers Argumente Ende März unter anderem mit dem Hinweis zurückgewiesen, dass die Kommunen, die sich in der Erstunterbringung engagiert hätten, großen Belastungen ausgesetzt waren. Darüber hinaus schmelze ihr Vorteil aufgrund der eingebrochenen Flüchtlingszahlen immer mehr ab.

Merklinger betonte gestern, dass sich an dieser Sichtweise nichts geändert habe: "Wir bleiben auf jeden Fall bei der jetzigen Regelung."