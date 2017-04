Mittags nur noch Siesta in der City Bühl (gero) - Die Stadt will eine "klimawandelgerechte Gesundheits-, Lebensumfeld- und Erholungsvorsorge". Nach Ottersweier (wir berichteten) hat nun auch der Bühler Gemeinderat das Projekt "Klimawandel und modellhafte Anpassung" in Baden-Württemberg (Klimopass) einstimmig auf den Weg gebracht. Es soll in die Konzeption für eine nachhaltige Stadtentwicklung einfließen. Am Beispiel Bühl und Ottersweier soll nun innerhalb des Förderzeitraumes bis Ende des Jahres diese Thematik untersucht und eine Übertragbarkeit auf andere Gemeinden überprüft werden. Christiane Bäumer vom Büro Hage/Hoppenstedt und Partner (Rottenburg) stellte das Modellprojekt für die Verwaltungsgemeinschaft Bühl/Ottersweier bei der jüngsten Gemeinderatssitzung im Kappelwindecker Gemeindehaus vor. Sie prognostizierte bis 2021 einen Temperaturanstieg im Rheintal von 1,06, im Höhengebiet von 1,19 Grad Celsius; außerdem zusätzliche sieben Tropentage (Temperaturen von 30 Grad und mehr) sowie zehn weitere Sommertage (25 Grad und mehr). Das alles bewirke in der Summe bodennahes Ozon, eine gesundheitliche Belastung und eine höhere Sterblichkeit. Insofern müsse der Klimopass auch Eingang in die Bauleitplanung der Kommunen finden. An den berechneten Gesamtkosten von knapp 120 000 Euro beteiligt sich das Land mit knapp 80 Prozent (95 000 Euro), so dass auf die Stadt Bühl 17 000 Euro und auf die Gemeinde Ottersweier 8 000 Euro zukommen. Die Maßnahmen bestehen aus drei Modulen, die sich im Wesentlichen mit Bewertungen, Analysen, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation beschäftigen. Oberbürgermeister Hubert Schnurr sprach von einer "spannenden Angelegenheit". Karl Ehinger (FW) brachte die Erderwärmung und die Konsequenzen für die Lebensgewohnheiten der Bürger mit einem plastischen Bild auf den Punkt: "Uns droht, dass wir mittags eine Siesta machen, weil wir nicht mehr leistungsfähig sind." Er kritisierte zum wiederholten Mal die "unnötige" Ausweisung von Neubaugebieten, obwohl im Flächennutzungsplan Freiflächen vorgesehen waren und in den vergangenen 17 Jahren die Bevölkerung Bühls um lediglich 900 Mitbürger gestiegen sei. Die Hoffnung auf "Einsicht"und die Zurücknahme entsprechender Beschlüsse hat er aber noch nicht aufgegeben. Oswald Grißtede (SPD) zeigte sich "froh, dass wir diesen Weg gehen". Vor allem die Versiegelung von Grundstücksflächen hält er für kon-traproduktiv. Er plädierte für eine Vorreiterrolle Bühls in Form von Pilotprojekten. Er regte zudem an, auch die Gemeinde Bühlertal "ins Boot" zu holen und die Informationspolitik zu optimieren. Hubert Schnurr gab zu bedenken, dass Bühlertal nicht zur Verwaltungsgemeinschaft gehöre, sicherte aber zu, mit seinem Kollegen in der Talgemeinde hierüber zu sprechen. Margret Burget-Behm (CDU) war es wichtig, dass im Zuge des Modellprojekts auch die Gesundheit der Menschen Berücksichtigung findet: "Da wird es nämlich konkret." Barbara Becker (SPD) regte vertikale Begrünungen von Hausfassaden als Beitrag zur Feinstaubreduzierung an. Den Schlüssel zum Erfolg sah sie in der Bürgerbeteiligung. Den Bühlern müsse der Eindruck vermittelt werden: "Das ist unsere Stadt." Thomas Wäldele (GAL) schlug vor, sich jetzt schon Gedanken zu machen über die Fortschreibung des Flächennutzungsplans, der 2025 auslaufe. Ein Landschaftsplan sei vor allem für die Siedlungsbereiche wichtig.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Ottersweier

Klimaforschung mit den Bürgern Ottersweier (jo) - Wie lässt sich in Zeiten des Klimawandels ein möglichst gesundes Klima schaffen? Auf diese komplexe Frage Antworten zu finden, ist Ziel eines vom Land initiierten Forschungsprojekts "Klimopass". Die Gemeinde Ottersweier beteiligt sich daran zusammen mit der Stadt Bühl. » Weitersagen (jo) - Wie lässt sich in Zeiten des Klimawandels ein möglichst gesundes Klima schaffen? Auf diese komplexe Frage Antworten zu finden, ist Ziel eines vom Land initiierten Forschungsprojekts "Klimopass". Die Gemeinde Ottersweier beteiligt sich daran zusammen mit der Stadt Bühl. » - Mehr