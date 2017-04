Seltene Bachmuschel macht sich in der Acher breit

Die Bachmuschel, wissenschaftlich Unio crassus, war früher in nahezu allen Gewässern der oberrheinischen Tiefebene in großen Mengen zu Hause. Die Bestände waren laut einer Mitteilung des RP so groß, dass die Menschen die Tiere sogar als Schweinefutter aus den Bächen holten.

Die Intensivierung der Landwirtschaft, die Begradigung der Gewässer und gravierende Schadstoffbelastungen hätten ab den 1960er Jahren in weiten Teilen des ehemaligen Verbreitungsgebietes zum Aussterben der Art geführt. Heute komme die Bachmuschel im gesamten Regierungsbezirk Karlsruhe nur noch in sehr wenigen Bächen, Gräben und Kanälen vor. Diese Reliktvorkommen seien Kleinode des Artenschutzes, stünden sie doch für qualitativ wertvolle Gewässer, in denen die Bachmuschel als Kennart einer Gemeinschaft von zahlreichen, inzwischen meist seltenen und oft hochgradig gefährdeten Arten stehe.

In der Acher oberhalb von Lichtenau hat sich eine solche Reliktpopulation der Bachmuschel gehalten. Die Muscheln, erkennbar an ihren zweiklappigen Schalen, werden in der Acher bis zu sieben Zentimeter lang und bis zu 15 Jahre alt. Die Vermehrung erfolgt über kleine, freischwimmende Larven, die nach einer parasitischen Phase an einem Wirtsfisch von diesem als 0,2 Millimeter große Winzlinge abfallen und die ersten Lebensjahre in der Gewässersohle verbringen, um im Alter von drei bis fünf Jahren und mit zwei bis drei Zentimeter langer Schale zurück an die Oberfläche zu kommen und als Filtrierer ihre Nahrung zu erwerben.

Das frühere Vorkommen in der Acher reichte bis zur Mündung in den Rheinseitenkanal. Untersuchungen im Jahr 2005 ließen einen Restbestand von knapp 400 Tieren vermuten. Eine aktuelle Nachsuche durch die im Rahmen des Artenschutzprojektes Bachmuschel tätigen Wissenschaftler Ira Richling, Carsten Renker und Klaus Groh ergab, dass der heutige Bestand zwischen Lichtenau und dem Rittgraben auf mindestens 4000 Tiere gestiegen ist. Damit ist dieses Vorkommen nach Angaben des RP das zweitgrößte im Regierungsbezirk und eines der bedeutendsten in ganz Baden-Württemberg.