"Für viele der erste Schritt in die Politik" Bühl (red) - Der erste Bühler Jugendrat hat seine Tätigkeit offiziell beendet. Die Mitglieder des Gremiums, das sich im Mai 2015 konstituiert hatte, wurden am Dienstag im Jugendzentrum Komm feierlich verabschiedet. Für mehrere von ihnen ist es kein Abschied auf Dauer, sind sie doch dieser Tage für eine weitere Amtszeit wiedergewählt worden (siehe BT vom Samstag). Die neue "Hausherrin" des Komm, Veronique Noel, begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste und übergab das Wort sogleich an OB Hubert Schnurr. Dieser ließ die Zeit seit der Auflösung des Jugendgemeinderats 2012 Revue passieren. Im Kontext mit dem Landesförderprogramm "Jugend BeWegt" der Jugendstiftung und des Landesjugendrings Baden-Württemberg sei 2014 die erste Jugendkonferenz erfolgt, blickte Schnurr zurück. In mehreren Arbeitsgruppen wurden seinerzeit verschiedene Themenfelder beackert. "Eine AG entwickelte ein neues Modell für die Jugendvertretung: den Jugendrat." Den Mitgliedern des vor zwei Jahren gewählten Bühler Jugendrats dankte das Stadtoberhaupt mit Urkunden und Präsenten. Im Einzelnen: Daniela Caterina Alesi, Jan Agner, Katherina Bischoff, Lea-Dora Böhm, Belén Caccia, Elizabete Kirste, Rafalea Makridis, Bastian Peters, Ferdinand Pfeiffer, Bahar und Banu Sahin, Aysa Foos sowie Kevin Weiß. Alesi, die sich als Sprecherin besonders hervorgetan hatte, erhielt zudem einen Blumenstrauß. Die Stadträte Hubert Oberle (CDU), Karl Ehinger (FW), Oswald Grißtede (SPD) und Lutz Jäckel (FDP) würdigten im Namen des Gemeinderats den Einsatz des jungen Teams und sprachen sich für ein noch engeres Verhältnis zu den Fraktionen aus. Die Kommunalpolitiker zeigten sich zudem erfreut über die Wiederwahl mehrerer Jugendliche, was in der bevorstehenden Amtszeit sicherlich für eine gewisse Kontinuität stehe. Daniela Caterina Alesi blickte mit großer Verve auf zwei Jahre Jugendrat zurück. "Wir konnten reden und diskutieren, hatten verschiedene Ansichten und wussten das auch zu schätzen. Nur so schafft man es, aus jeder Richtung das möglichst Beste zu machen." Genau das sei gelungen - "egal wie schwer die Herausforderung letztlich war". Sie dankte der Stadt Bühl für die Chance, mitreden und mitentscheiden zu können. "Für viele von uns war das der erste Schritt in die Politik." Der Jugendrat habe in Gunther Leppert, dem ehemaligen Leiter des Komm, eine wunderbare Begleitung und Stütze gefunden: "Du hast mit uns an einem Strang gezogen", wandte sie sich an Leppert. "Mit deinen Erfahrungen und Ideen hast du jede unserer Sitzungen bereichert." Auch Lisa Horcher und Petra Ewert von der Stadtverwaltung seien ein Sprachrohr für die Arbeit des Jugendrats gewesen. "Es war für uns immer schön zu wissen, dass man einen Oberbürgermeister oder einen Gemeinderat hat, genauso wie Stadtverwaltung, Sozialarbeiter, Rektoren oder Schulsozialarbeiter, vor allem aber auch Jugendliche, die über die gesamte Zeit hinweg hinter uns standen", so Alesi. Den Sprechern des scheidenden Jugendrats, zu denen auch Jan Agner und Bastian Peters gehörten, dankte Katherina Bischoff im Namen des Teams für deren "harte Arbeit" von der Sitzungsvorbereitung über die Teilnahme an Klausurtagungen bis hin zu Pressekonferenzen. "Dani" Alesi werde ihre Erfahrung nun sicher auch in den neuen Jugendrat tragen, so Bischoffs zuversichtliche Prognose.

