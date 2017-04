Moderne Heimatkunde auf dem Stundenplan

Das Interesse weiterer Schulen an dem Modell ist groß; so wollen 2017 auch die Schlossbergschule in Neusatz, die Wilhelmschule in Bad Wildbad und die Franziska-Höll-Schule in Bühlertal eine Naturpark-Schule werden. Für 2018 gibt es bereits ein halbes Dutzend Interessenten. Welche pädagogischen Möglichkeiten und Chancen die Naturpark-Schule mit ihren praxisbezogenen Unterrichtsmodulen bietet, wurde jetzt im Rahmen eines Fortbildungstages vermittelt. 25 Pädagogen aus dem gesamten Naturpark informierten sich in der Naturpark-Geschäftsstelle in Bühlertal über das Projekt. Unterstützt wurde die Veranstaltung vom Staatlichen Schulamt Rastatt.

Ziel der Naturpark-Schule ist es, Schülern praxisbezogen Themen aus Natur und Kultur im Umfeld der Schule zu vermitteln. Fest eingebunden sind außerschulische Partner. Die Schüler lernen nicht nur das "Damals" kennen, sondern entwickeln gleichzeitig eigene Ideen für die zukünftige Gestaltung ihrer Heimat. Ziel der ersten Fortbildung für Naturpark-Schulen war es, den Lehrern Impulse für die Unterrichtsgestaltung zu geben. Der Unterricht soll dabei den Anforderungen der Bildungsoffensive "Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)" entsprechen. "Wir wollen einen Bogen spannen von dem gesellschaftlichen Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung zur praktischen Unterrichtsgestaltung", so Manuela Riedling, Umweltpädagogin des Naturparks.

Nicolai Szymanski, Fachberater Unterrichtsentwicklung beim Staatlichen Schulamt Rastatt, gab den Lehrerinnen und Lehrern Tipps, wie Einzelaktionen im Unterricht in ein ganzheitliches Konzept eingebunden werden können.

Bei einer Exkursion in die Geiserschmiede in Bühlertal erhielten die Teilnehmer im Anschluss nicht nur einen Einblick in die Kulturgeschichte der Region. Sie erfuhren anhand des Modells "Regenerative Energien" auch, wie sich bestimmte Themen spielerisch in den Unterricht integrieren lassen.

"Der Austausch war rege und die Rückmeldungen überaus positiv", freute sich Riedling. Der Naturpark will den Fortbildungstag einer Mitteilung zufolge jährlich für die Naturpark-Schulen anbieten.