Neue Gräben am Kriegersee

Bereits im Herbst vergangenen Jahres hatte der Kieswerksbetreiber Ufer- und Strandbereiche abriegeln und aufschütten lassen. Da zu diesem Zeitpunkt die Badesaison aber schon weitgehend gelaufen war, hat die Gemeinde bislang keine Erfahrungswerte, inwieweit sich die Besuchermassen der Vergangenheit davon tatsächlich abhalten lassen.

Dass es mit der jahrzehntelangen Bade-Idylle am Kriegersee, die im Sommer täglich hunderte Besucher aus ganz Mittelbaden und dem Elsass genossen, vorbei sein soll, hat juristische Gründe. Hintergrund ist ein tödlicher Unfall an einem Baggersee in Offenburg-Waltersweier im Jahr 2014, für den die Staatsanwaltschaft einen Mitarbeiter des dortigen Kieswerks und einen Angestellten der Stadtverwaltung verantwortlich macht. Das Verfahren läuft zwar noch, in Absprache mit dem Badischen Gemeindeversicherungsverband fühlen sich die Verantwortlichen im Rathaus und der Heinrich Krieger KG aber trotzdem zum Handeln gezwungen. Bürgermeister Helmut Pautler betonte in der Gemeinderatssitzung: "Wir setzen eine gesetzliche Bestimmung um."

Das mehr als 90 Hektar große Gelände gehört der Gemeinde, die Verkehrsversicherungspflicht ist aber an den Kieswerksbetreiber übertragen. Dieser ließ die Beschilderung erneuern und ausbauen, so dass rund um das Werksgelände nun alle paar Meter Piktogramme auf das Badeverbot hinweisen. Darüber hinaus wurden am Westufer, das viele Schwimmer als Badestrand nutzten, Erdhügel aufgeschüttet. Andere Bereiche wurden zusätzlich mit Bauzäunen abgesperrt.

Der Betreiber hat außerdem einen Sicherheitsdienst beauftragt, der betriebsfremde Personen des Geländes verweisen kann. Wer angesichts des neuen Grabens die Straße als Parkplatz verwendet, dem drohen Bußgelder.

Nicht ausgesperrt werden laut Kleinhans Angler und Segler, die am Ostufer beheimatet sind. Sie genießen ein vertraglich zugesichertes Zugangsrecht. Allerdings müssen auch sie künftig Sperrzonen für besonders gefährliche Areale wie Schwemmsandbereiche oder den Standort des Schwimmbaggers berücksichtigen. Wie Bürgermeister Helmut Pautler erklärte, hätten Vereinsvertreter bei Infogesprächen verständnisvoll reagiert.

Auf weniger Verständnis dürften die Maßnahmen bei Sonnenanbetern stoßen, die das Gelände bislang als Freizeitrefugium nutzten. Kleinhans geht davon aus, dass es "nicht einfach sein wird, das Verbot durchzusetzen". Auch Gemeinderat Franz Leonhard (CDU) prognostizierte: "Das wird vielen nicht gefallen." Eine legale Badestelle wie am See im benachbarten Grauelsbaum einzurichten, hält Kleinhans für unmöglich. Dafür seien aufgrund des laufenden Kiesabbaus die Uferbereiche zu vielen Änderungen unterworfen.

Für den Fall, dass trotz aller Maßnahmen ein Unglück geschieht, sieht sich Pautler juristisch auf der sicheren Seite. Sollte jemand alle Schilder ignorieren, über die Erdwälle klettern und dem Sicherheitsdienst entwischen, sei der Gemeinde kein Vorwurf zu machen. "Dann sind wir aus der Haftung raus", sagte der Bürgermeister.

