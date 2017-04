Wem gehört marode Stützmauer?

Ähnlich waren die Summen auch in den vergangenen Jahren. Heitzmann erläuterte die beiden größeren Vorhaben im Detail. Nur für eine Maßnahme sind Mittel eingeplant. Welche es sein wird, ist derzeit noch offen. Da schon länger auf der Agenda, sei man bemüht, eine Stützmauer beim Anwesen Hirschbachstraße 58, die direkt an die Straße grenze, standfest zu sanieren, um anschließend die Straßenschäden aufarbeiten zu können.

"Die Sache hat sich durch Frostschäden deutlich verschärft", berichtete Heitzmann. Bisher ohne Ergebnis führe man schon seit längerer Zeit Gespräche mit den Eigentümern, bei denen es sich um eine Erbengemeinschaft handle. Nun wolle man im April noch einmal Kontakt mit den Besitzern aufnehmen, um zu einer Lösung zu kommen. Nur in diesem Fall werde die Sanierung, für die die Verwaltung ihrerseits mit Kosten von 45 000 Euro rechnet, noch in diesem Jahr umgesetzt.

Nach Auskunft von Bauamtsleiter Norbert Graf sei strittig, wem die Stützmauer gehöre. Die Mauer habe provisorischen Charakter. Um die Sache ordentlich machen zu können, müssten die Eigentümer im Außenbereich ihres Gebäudes einige bauliche Maßnahmen durchführen. Dazu hätten sie sich bisher noch nicht durchringen können. Auf ähnlich problematische Stellen mit Stützmauern wies Franz Tilgner (CDU) hin und nannte ein Beispiel im Hans-Jakob-Weg. Teilweise würden Bäume direkt auf oder sogar in den Mauern wachsen und mit ihrem Wurzelwerk enorme Schäden anrichten und das Bauwerk gefährden. Bürgermeister Hans-Peter Braun erklärte, dass wegen Erbengemeinschaften oft schwierige Besitzverhältnisse gegeben seien.

Falls keine Einigung in der Hirschbachstraße erzielt werde, kündigte Heitzmann an, alternativ den Eugen-Seelos-Weg zu sanieren. Auch dort habe der Frost den Straßenbelag ramponiert. Die Kosten schätzte er auf 70000 Euro.

Dass Straßenschäden ein immerwährendes Thema sind, zeigten mehrere Wortmeldungen. Brunhilde Naber (FBV) berichtete von einer desolaten Bachmauer an der Wolfinstraße und schlechten Straßenverhältnissen in der Steingasse, Franz Tilgner von abbrechenden Fahrbahnrändern in der unteren Feldbergstraße.

Bei den 2016 erfolgten Maßnahmen erklärte Heitzmann, in welchen Fällen durch außerplanmäßige Arbeiten Mehrkosten angefallen seien. So in der Eichwaldstraße, in der eine neue Tragschicht und zusätzliche Pflasterarbeiten erforderlich wurden. Bei der Sanierung der Treppenanlage "Im Langenbosch" musste der Untergrund standsicher gemacht werden. Beim Edwin-Stolz-Weg fielen Mehrkosten in Höhe von 16 750 Euro an durch Erweiterung der Fläche sowie Arbeiten an der Waldböschung mit Sickerpackung und Drainage.