Überraschungsband kehrt zurück Bühl (jo) - Das 15. Internationale Bühler Bluegrass-Festival startet am Freitag, 19. Mai, erstmals mit einer "Bluegrass-Party". Diese ersetzt das bisherige Freitagabend-Konzert im Bürgerhaus Neuer Markt. Topact der Party sind die urig-skurrilen Kanadier der Band The Dead South, die bereits im Vorjahr einen bleibenden Eindruck hinterlassen hatten. Ihre Musik ist für Bluegrass-Fans, die es etwas lauter und rockiger mögen. (jo) - Das 15. Internationale Bühler Bluegrass-Festival startet am Freitag, 19. Mai, erstmals mit einer "Bluegrass-Party". Diese ersetzt das bisherige Freitagabend-Konzert im Bürgerhaus Neuer Markt. Topact der Party sind die urig-skurrilen Kanadier der Band The Dead South, die bereits im Vorjahr einen bleibenden Eindruck hinterlassen hatten. Ihre Musik ist für Bluegrass-Fans, die es etwas lauter und rockiger mögen. The Dead South war die Überraschungsband des 14. Festivals 2016. Sowohl beim abendlichen Samstagabend-Konzert im Bürgerhaus Neuer Markt als auch zuvor beim Open-Air-Auftritt zur Mittagszeit war die Band stürmisch gefeiert worden. "Auf vielfachen Wunsch", erklärt die Stadtverwaltung als Ausrichter des Festivals, seien die Kanadier erneut eingeladen worden. Ihr diesjähriges Gastspiel - im Anschluss an die Festival-Eröffnung mit der finnischen Combo Jussi Syren & The Groundbreakers um 20 Uhr - findet bei der Landmaschinenfirma Josef Oechsle im Industriegebiet Süd statt. Bei der Programm-Vorstellung im vergangenen Jahr hatte Geschäftsführer Stefan Oechsle eine lockere und entspannte Atmosphäre in der Werkzeughalle mit Steh- und Sitzplätzen angekündigt. Gefiedelt und gejammt wird "unter der Hebebühne". Die Party findet bei geöffneten Rolltoren statt, so dass auch von außen den Musikern zugehört werden kann. Der Name The Dead South, der tote Süden, ist eine humorvolle Anspielung auf die im Süden Kanadas gelegene Heimatstadt der Band Regina. Die Hauptstadt der kanadischen Provinz Saskatchewan gilt trotz rund 190000 Einwohner nicht gerade als pulsierende Metropole. Auch in ihren Liedtexten geizt das Quartett, das der Pogo-Liga der Bluegrass-Szene zugerechnet wird, nicht mit Ironie und schwarzem Humor. "Für Puristen ist der Auftritt der Kanadier, die mit einer fetten Portion Punk ihren Folk-Bluegrass anreichern, sicherlich gewöhnungsbedürftig", wusste BT-Musikkritiker Udo Barth den Auftritt der Kanadier im vergangenen Jahr zu schätzen. "Mit ungemeiner Spielfreude und stampfenden Rhythmen, mit der knarzigen Stimme von Nathaniel Hilts, die zuweilen schwer an Tom Waits erinnert", rockten sie das Bürgerhaus. Bewaffnet mit einem umgehängten Cello, das als Bass dient, mit Gitarren, Banjo, Fußtrommel, Mandoline und mehrstimmigen Gesang schleudern die bärtigen Hutträger ihre ganze Leidenschaft mit viel Witz und Ironie unters begeisterte Volk. Obwohl der Bluegrass eine akustische Musik ist, verbreitet The Dead South die urwüchsige Energie einer Rock-Band. Die Songs von Nathaniel Hilts (Gitarre), Scott Pringle (Mandoline, Gitarre), Daniel Kenyon (Cello) und Colton Crawford (Banjo) sind rau und authentisch, der Gesang ebenfalls. Mit im Gepäck haben die vier Musiker ihr aktuelles Album "Illusions & Doubt". Die Open-Air-Bühne auf dem Johannesplatz bespielen am Samstag, 20. Mai, die Karlsruher Formation Dapper Dan Men (11.30 Uhr) und eine junge, estnische Gruppe: Curly Strings (12.30 Uhr). Beide werden ab 17 Uhr auch im Bürgerhaus Neuer Markt zu hören sein. Den langen Konzertabend gestalteten außerdem die Country Pickers (Schweiz) sowie Chris Jones and the Nightdrivers und Balsam Range (beide USA). Karten gibt es in der BT-Geschäftsstelle. www.bluegrassfestival.de

