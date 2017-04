Freude über Besuch von "Madame Ilsa" Bühlertal (eh) - Seit mehr als 25 Jahren unterstützt die Bühlertälerin Ilse Kohler Bedürftige und Notleidende in Marokko. Kürzlich hat sie vor Ort wieder mehr als 200 Kilogramm Hilfsgüter an arme Familien verteilt. Aus der Madame-Ilsa Foundation ist sie inzwischen ausgetreten. Ihre bisherige Arbeit wird sie unter der Bezeichnung "Marokkohilfe - Ilse Kohler" fortsetzen. Bei der Ausrichtung der Madame-Ilsa Foundation und der Arbeitsweise habe es im Leitungsgremium zu unterschiedliche Vorstellungen gegeben, erklärt sie ihr Ausscheiden. Sie bedauere, dass sie aus rechtlichen Gründen den Namen "Madame Ilsa" wie sie von den Einheimischen in Marokko seit Jahren genannt werde, nicht mehr als Bezeichnung verwenden könne. "Ich werde künftig die Hilfsprojekte, die mir am Herzen liegen, gemeinsam mit dem großen Kreis an Freunden und Förderern wie gewohnt weiterführen", erläutert Kohler. Viele der Unterstützer haben sie bereits einmal oder schon mehrfach auf Reisen in das nordafrikanische Land begleitet. Im März gehörten Gabi Bauer, Monika Naepelt, Ruth Schuster und Helga Stich zu ihrem Reiseteam. Sie fuhren mit ihr in abgelegene Bergdörfer des Hohen Atlas, wo sie arme Berberfamilien aufsuchten. Kohler berichtet: "Ich hatte vorab 200 Kilogramm Kinderkleidung, Schuhe, Schulmaterialien, Rollstühle und Kuscheltiere durch einen Spediteur nach Marokko bringen lassen. Ein Hotelangestellter hatte mir im November von der Not in seinem Berberdorf erzählt und mich um Unterstützung gebeten." Ferner bekam sie über ihren marokkanischen Reiseleiter und Dolmetscher Rachid, mit dem sie schon seit zehn Jahren zusammenarbeitet, Kontakt zu einem Lehrer, der in einem auf 2000 Meter Höhe gelegenen Dorf unterrichtet. "Wir wurden von den Lehrern, dem Dorfvorsteher und vielen Kindern erwartet. Aufgereiht nach Alter und Größe warteten die Kinder geduldig auf die Verteilung von Kleidung. Besonders benötigt wurden Schuhe, da die meisten nur in offenen Gummischuhen ohne Strümpfe unterwegs waren, obwohl es noch sehr kalt war." Natürlich seien auch die Süßigkeiten, gespendet von den Bühlertäler Sternsingerkindern, sowie Kuscheltiere sehr begehrt gewesen. An anderer Stelle hat die Reisegruppe dringend benötigte Rollstühle für behinderte Kinder übergeben. Die Hilfsmittel waren vorher von Kurt Lauther auf Sicherheit und Funktionsfähigkeit überprüft worden. Kohler stellt fest: "Die Freude war riesig, da die Kinder jetzt nach draußen gefahren werden können." In Kürze wolle sie außerdem einen Rollstuhl für ein schwerstbehindertes Mädchen, das von ihren Großeltern betreut werde, da die Mutter blind sei, nach Marokko schicken. Auch einem kleinen krebskranken Jungen habe man mit Kinderkleidung und Spielsachen eine Freude machen und ihn mit dringend benötigten Medikamenten unterstützen können. "Ich bin allen Spendern dankbar. Die Hilfe kommt bei den Ärmsten an", freut sich Kohler.

