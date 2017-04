VHS will neue Impulse für Ottersweier setzen Bühl/Ottersweier (red) - Die Außenstelle der Volkshochschule in Ottersweier hat mit Claudia Dottermusch seit dem Frühjahrssemester neben Marion Hoffmann eine weitere Ansprechpartnerin. Vom VHS-Büro Bühl aus sind beide Damen zuständig für alle Belange rund um die Kurse in Ottersweier. Die beiden Außenstellenleiterinnen organisieren die Kurse für Bühl, Bühlertal, Ottersweier und Sinzheim und können so die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort in die Gesamtplanung einfließen lassen. Wie es in einer Mitteilung der Gemeindeverwaltung Ottersweier heißt, haben beide langjährige Erfahrung in der Kursorganisation. Sie hätten das VHS-Angebot von Bühl aus "mit großem Engagement und Umsicht" ausgebaut. Auch in Ottersweier wollten Marion Hoffmann und Claudia Dottermusch nun die Interessen der Gemeinde aufgreifen und für die Bürger eine umfassende und abwechslungsreiche Angebotsvielfalt entwickeln und gestalten. Dabei seien sie für neue Ideen und Anregungen offen. Hoffmann liege es besonders am Herzen, für alle Bevölkerungsgruppen interessante Bildungsangebote zu erstellen, die nicht nur jedem Einzelnen neue Impulse geben, sondern darüber hinaus durch die Begegnungen in den Kursen das soziale Miteinander stärken und das Gemeindeleben bereichern. Auch Dottermusch freue sich darauf, Ideen für alle Altersgruppen einbringen zu können. Das selbstverantwortete, lebenslange Lernen sei ihr ein Anliegen. Seit vielen Jahren ist sie als Sprachdozentin bei der VHS tätig und konnte auch Erfahrungen im Ausland und bei ihrer Tätigkeit als freie Journalistin sammeln. Gemeinsam als Team möchten Marion Hoffmann und Claudia Dottermusch das Kursangebot der VHS in Ottersweier mit Fortbildungsangeboten in den Bereichen Kultur und Kreativität, Gesellschaft und Wissen sowie mit präventiven und informativen Gesundheitskursen bereichern. Bürgermeister Jürgen Pfetzer freut sich gemeinsam mit Cornelia Casper, die verantwortlich für die Gesamt-VHS im Landkreis Rastatt ist, dass mit den beiden Damen "ein gutes Team für die künftige Arbeit vor Ort gefunden ist".

