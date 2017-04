"Superärgerlicher" Geldfluss in die Gemeindekasse

Ottersweier/Schwarzwaldhochstraße - Die ohnehin schon vertrackte und hoch diffizile Causa Hundseck ist um eine weitere skurrile Fußnote reicher: Die Gemeinde Ottersweier hat am Dienstag beim Amtsgericht Baden-Baden ihren Antrag auf Zwangsversteigerung zurückgezogen. Hintergrund: Am Montag tauchte der Generalbevollmächtigte des ehemaligen Kurhauses Hundseck, Josef Gramlich, im Rathaus Ottersweier auf und beglich die Forderungen der Gemeinde in Höhe von 13 000 Euro (einschließlich der verzinsten Säumniszuschläge), die in einer Plastiktüte verstaut waren. Die Ursprungsschuld betrug 6 000 Euro.

Damit war die drittrangige Gläubigerin befriedigt. Die Zwangsversteigerung ist damit aber nicht vom Tisch, weil die Stadt Bühl als Baurechtsbehörde ebenso wie der Landkreis Rastatt als nachfolgende Gläubiger dem Zwangsversteigerungsverfahren beigetreten waren (wir berichteten). An vorderster Front der Liste steht das Land. Insgesamt soll es nach BT-Informationen noch 16 Eintragungen geben.

Bürgermeister Jürgen Pfetzer nennt die aktuelle Situation "superärgerlich", da die Chance bestanden hätte, das Grundstück "quasi lastenfrei" zu bekommen. Seine Arbeit in den vergangenen Wochen sieht er durch die Hinterlegung des Geldes "kaputtgemacht". Wie er berichtet, habe er in den vergangenen Wochen mit "mehreren interessierten Investoren" konstruktive Gespräche geführt. "Da waren potente Leute dabei", berichtet der Bürgermeister der Gemarkungsgemeinde. Weitere Gespräche sollen folgen. Und alle hätten ein "vitales Interesse" an einer Zwangsversteigerung gehabt. Wie berichtet, hatte die Gemeinde mehrfach ihre Bereitschaft an der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans signalisiert, da das Gelände erschwerenderweise im Außenbereich und im Landschaftsschutzgebiet liegt.

Hintergrund

Pfetzer sieht nun die Gefahr, dass es mit der eventuellen Begleichung weiterer Gläubigeransprüche ein "massives Interesse gibt, um eine zukunftsorientierte Lösung für Hundseck zu verhindern". Damit würde die "unendliche Geschichte eine Fortsetzung finden".

Vom Tisch ist auf jeden Fall die Zwangsversteigerung des gegenüberliegenden Grundstücks auf Gemarkung Bühlertal, weil dieses Verfahren einzig und allein von der Gemeinde Ottersweier betrieben wurde. Das Gelände, auf dem sich einst das Freibad und der Tennisplatz des Kurhauses befanden, hat eine Größe von 2 750 Quadratmeter und einen Verkehrswert von 4 100 Euro.

Im Landratsamt ist Gramlich nicht vorstellig geworden, wie die Pressestelle mitteilt; auch nicht im Bühler Rathaus. Der Stadt sind die beiden türkischstämmigen Hundseck-Eigentümer 46 000 Euro schuldig. Stadtjuristin Elisabeth Beerens hat sich per Rundmail in den hierfür zuständigen Fachbereichen auf den neuesten Stand bringen lassen. Insofern bleibe es beim Antrag auf Zwangsversteigerung.

Das bestätigt auch Angelika Pfistner: "Das Verfahren bleibt anhängig", sagt die Diplom-Rechtspflegerin, die am Freitag, 28. April, 9 Uhr, im Saal 118 den Hammer schwingen wird. Oder auch nicht. Ob es nämlich überhaupt einen Zuschlag für das Ruinen-Gelände geben wird, ist völlig offen. Der Verkehrswert liegt aufgrund der Aufteilung in zwei Lose bei zweimal 50 Cent. Weil aber auch die Gerichtskosten draufgeschlagen werden, liegt das Mindestgebot bei 2 100 Euro. Sie spricht von einer "hoch diffizilen Ausgangslage"; auch bedingt durch Sicherungshypotheken und Grundschulden in Höhe von 209 000 Euro.

Erschwerend hinzu kommen Auflassungsvormerkungen. Die beiden Eigentümer hatten nämlich nach ihrer Ersteigerung der Hundseck im Jahr 2009 zum Preis von 135 000 Euro Teile der Immobilie weiterveräußert. Dieser Vertrag wurde aber nie "endvollzogen". Das könnte im Extremfall bedeuten, dass der neue "Ersteher" der Hundseck diese wieder herausrücken muss. Nicht zu vergessen. On top kommen zum Schluss noch die Abbruchkosten der Ruine. Hierfür dürften nach groben Schätzungen noch einmal 250 000 Euro fällig werden. Wie gesagt: Alles "hoch diffizil" und "superärgerlich."