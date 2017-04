Rallye führt durch 23 Betriebe

Mit einem vielseitigen Infoangebot präsentieren sich 23 der dort ansässigen Firmen. Unterschiedlicher kann der Firmenmix kaum sein. Im Gewerbegebiet Süd treffen traditionelle Familienbetriebe wie die Firma Oechsle, die bereits in der vierten Generation Geräte zur Agrar-, Garten-, Forst- und Kommunaltechnik verkauft, auf Globalplayer wie Bosch mit seinem Geschäftsbereich Electrical Drives.

Neben der Möglichkeit zur Besichtigung und Information haben viele Firmen Sonderaktionen für die ganze Familie vorbereitet. So wird es eine Land-Rover- und US-Cars- Ausstellung geben, die Jugendfeuerwehr beteiligt sich mit Vorführungen, zusätzlich öffnet die Alevitische Gemeinde ihre Tore. Darüber hinaus bietet die Stadt Bühl, die sich wie im Vorjahr für die Organisation verantwortlich zeigt, ein umfangreiches Rahmenprogramm an.

Bei einer Firmenrallye, die in alle 23 Expo-Betriebe führt, können Fragen zu den einzelnen Ausstellungen beantwortet werden. Die Mühe lohnt sich, neben dem Spaß und der Unterhaltung werden unter den richtigen Antworten attraktive Preise verlost.

In Kooperation mit dem Jugendzentrum Komm findet ein Streetsoccer-Turnier statt. Unter dem Motto "Kick it for integration" können alle Interessenten teilnehmen, egal ob männlich oder weiblich. Die Mannschaften werden vor Ort ausgelost, zu gewinnen gibt es den ersten Bühler Fußball-Pokal zur Integration. Die Besucher können auch mit einem Electric Scooter durch einen Parcours oder mit einem "Gator" durchs Gelände fahren oder sich kulinarisch verwöhnen lassen. Um berufliche Integration zu ermöglichen, findet die erste Jobmesse für Flüchtlinge zwischen 11 und 15 Uhr in der Halle von Faller-Reisen statt. Die Jobbörse ist eine Initiative des Fachbereichs Wirtschaftsförderung in Kooperation mit der Integrationsbeauftragten der Stadt.

Nach der gelungenen Premiere 2016 im Industriegebiet Froschbächle setzt OB Hubert Schnurr auf einen ähnlichen Erfolg im Süden. Die Voraussetzungen dazu sind geschaffen. Wirtschaftsförderin Corina Bergmaier lobt: "Alle haben sich mächtig ins Zeug gelegt."

Auf dem Firmengelände des Landmaschinenhandels Josef Oechsle wird Bürgermeister Wolfgang Jokerst morgen um 11 Uhr die Messe eröffnen. Der aus Ottersweier übergesiedelte Betrieb richtet - über die Expo hinaus - zudem heute und morgen seine Hausmesse aus.