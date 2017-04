Himmelbett zum Träumen

Joachim Eiermann

Bühl - Sie war die erste kulinarische Adresse Bühls. Hier feierte die badisch-elsässische Küche wahre Hochfeste. Schon das 400 Jahre alte Fachwerkhaus flößt Ehrfurcht ein. Typischerweise steht es im ältesten Viertel Bühls, im Hänferdorf, und genau genommen an gleich zwei Straßen: in der Blumenstraße und in der Mühlenstraße. Die "Bettlad" ist schließlich nicht irgendeine Adresse. Seit gut drei Jahren ist die Küche kalt, nur Übernachtungsgäste schliefen zuletzt in den insgesamt sechs Zimmern. Nun ist die schnuckelige, leicht schiefwinklige Puppenstube verkauft. Ende Juni verlassen Peter und Sabine Günthner ihr Himmelbett.

Und sie tun dies mit Wehmut und Trauer im Herzen: "Wir haben das Haus geliebt, und wir haben viel Liebe empfangen", bekennt Sabine Günthner (61). Sie war für das Hotel und den Service im Restaurant zuständig, und sie tat dies zupackend, mit aufmerksamem Blick fürs Detail, ihrem angeborenen Charme und ihrem kommunikativen Wesen. Auf den Mund gefallen ist sie wahrlich nicht. Ihr Motto: Immer offen, geradeheraus, aber jederzeit respektvoll und höflich. Ihrem Gatten Peter (wird diesen Monat noch 74) hielt sie den Rücken frei, der in der Küche seine Kreativität und Talente zum Wohle der Gäste entfalten durfte. Einheimische, aber auch illustre Gäste wussten dies zu schätzen. Nahezu jeder renommierte Reise- und Gourmet-Führer hatte die "Bettlad" gelistet. Der "Feinschmecker" führt sie gar unter den besten Adressen Deutschlands der Top-Küchen.

Trotz seines hart erarbeiteten Erfolgs und seiner Anerkennung ist Peter Günthner stets ein bescheidener und zurückhaltender Mensch geblieben. Geboren und aufgewachsen ist er in Kehl. Die Eltern Ernst und Lilly betrieben dort das Hotel "Hecht". Nach der Zerstörung durch einen Bombenangriff übernahmen sie in Offenburg für elf Jahre den "Durbacher Hof". 1959 kauften sie in Bühl die "Grüne Bettlad". Ihr Sohn Peter machte im noblen "Erbprinzen" in Ettlingen eine Ausbildung zum Hotel- und Restaurantfachmann.

Eine zweite Ausbildung zum Koch führte ihn ins Hotel Bellevue nach Baden-Baden. Sodann folgte eine Zeit der Wanderschaft durch halb Europa. Günthner schwang den Kochlöffel in den Restaurantküchen von Spitzenhotels wie dem luxuriösen "Hotel de Paris" in Monte Carlo, in England und in Zürich, um anschließend die Hotelfachschule in Heidelberg mit einem Diplom abzuschließen.

Ein Stipendium des französischen Likörherstellers Cointreau ermöglichte ihm sodann, die Raffinessen der französischen Küche im Nachbarland ausgiebig zu erkunden. Nach einem Barmixerkurs und dem der Hotelfachschule Luzern endeten die "Lehrjahre" schließlich. 1971 legte Günthner die Meisterprüfung ab.

1979 übernahmen er und seine Frau den Betrieb in zweiter Generation. Im gleichen Jahr gaben sie sich auf dem Standesamt das Ja-Wort. Die "Grüne Bettlad" war für viele wie ein Wohnzimmer. Die Gäste fühlten sich in der heimeligen Atmosphäre mit Kachelofen, niederen Decken und einer abgeteilten Stube geborgen und kulinarisch wohl behütet. Die Narrhalla Bühl 1826, eine der ältesten Narrengesellschaften Deutschlands, traf sich dort regelmäßig, aber auch Promis wie Peter Alexander, die Kessler-Zwillinge, Heiner Geißler, Bill Ramsey oder Katja Eppstein ließen sich von Peter Günthner verwöhnen und genossen eine Nacht im Himmelbett.

Nun beginnt eine neue Epoche in der "Bettlad". Ob sie als Gastronomiebetrieb weitergeführt wird, wissen die Günthners nicht. Nach BT-Informationen stammt der neue Eigentümer nicht aus der Region, auch nicht aus Baden. Sabine Günthner weiß nur eins: "Wir wünschen der Bettlad alles Gute und dass sie mit Liebe geführt wird. Ohne Liebe geht es nicht, schon gar nicht in der Gastronomie."

