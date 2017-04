Trotz steiler Karriere ein "Mann aus dem Volk" geblieben

Aus dem politischen Alltagsgeschäft hat er sich schon lange verabschiedet. 15 Jahre sind vergangen, seit er die Präsidentschaft des Europäischen Rechnungshofs abgab. Elf Jahre lang war er in Luxemburg tätig gewesen. Seine Amtsführung, die keine Klüngelwirtschaft duldete, machte Schlagzeilen. Das Magazin Capital titelte: "Der Unbestechliche".

Es sprach der Optimist aus ihm, als er vor fünf Jahren (anlässlich seines 80. Geburtstags) zur damaligen Euro-Krise äußerte: "Ich habe den Eindruck, die Krise führt uns zusammen. Man kennt die anderen jetzt besser." Heute mag er über die Auswirkungen des Brexit nicht spekulieren. Wirtschaftlich und politisch fundierte Schlussfolgerungen seien derzeit nicht möglich.

Bevor sein Weg 1990 nach Luxemburg geführt hatte - als deutsches Mitglied des Europäischen Rechnungshofs, an dessen Spitze er letztlich aufrückte - war Friedmann 14 Jahre lang Bundestagsabgeordneter. Die CDU/CSU-Fraktion berief ihn als ihren Obmann in den Haushaltsausschuss, er leitete den Rechnungsprüfungsausschuss und den Bewilligungsausschuss für Verteidigungsfragen. In den frühen 80ern wurde er als Postminister gehandelt.

Sein unbestrittenes Wissen um geordnete Staatsfinanzen machte den Mann aus Ottersweier zu einem vielfach gefragten Experten. Der Europäische Wirtschaftssenat, ein überparteiliches Gremium von Unternehmern und Persönlichkeiten, das politische Entscheidungsträger berät, kürte ihn zu seinem Ehrenpräsidenten. Die Universität Freiburg ernannte ihren früheren Studenten 1995 zum Honorarprofessor. In den 50er Jahren hatte der Absolvent der Heimschule Lender in Sasbach nach einer Verwaltungsausbildung bei der Deutschen Bundespost in der Breisgau-Metropole Wirtschaftswissenschaften studiert und 1960 promoviert. Als Diplom-Volkswirt legte eine steile Karriere hin bis zum Ministerialrat der Deutschen Bundesverwaltung. Schon in jungen Jahren hatten ihn die Debatten im Bundestag fasziniert und der Gedanke, die Interessen der Heimat in der Hauptstadt zu vertreten.

Legendär ist folgende Episode: Zwei Jahre vor der Wende forderte Friedmann in seinem Buch "Einheit statt Raketen" die Wiedervereinigung als Perspektive. Er riet zu Verhandlungen mit der Sowjetunion. Der damalige Bundeskanzler und Parteikollege Helmut Kohl tat Friedmanns Thesen indes als "blühenden Unsinn" ab.

Der dermaßen Gescholtene, dem die Historie recht geben sollte, ist ein bodenständiger Mensch. Ottersweier blieb stets sein Hauptwohnsitz. Er vertrat lange Zeit die Interessen der Kleinbrenner und partizipierte bis in die 80er Jahre an der Gemeinderatstätigkeit in Ottersweier - zusätzlich zu seiner Abgeordnetentätigkeit in Bonn. Er verstand sich trotz seines großen Aufstiegs stets als "ein Mann aus dem Volk". So sah sein Mandat als Abgeordneter, und so sieht er heute seine selbstgewählte Aufgabe als Förderer von soziokulturellen Projekten, die letztlich den Menschen zugute kommen. Die ganze Familie trägt die Stiftung mit: Ehefrau Gertrud gehört dem Vorstand an, Sohn Volker dem Beirat.