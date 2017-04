Bürgermeister rückt mit schwerem Gerät seinem Elternhaus zu Leibe

Beifall gab es von den Gästen. Gekommen waren Gemeindemitarbeiter, einige ehemalige Beschäftigte, Gemeinderatsvertreter, Nachbarn sowie Vertreter der am Bauprojekt beteiligten Firmen. In den nächsten Tagen wird das Rathaus III abgebrochen, in dem das Bauamt untergebracht war. Das Gebäude ist Brauns Elternhaus, wo er aufwuchs und bis 1984 wohnte. "Heute Morgen wurde neben dem Haus eine große Tanne gefällt, die wir vor vielen Jahren als kleinen Christbaum dort pflanzten", erwähnte der Bürgermeister. Der Baggerbiss sei auch mit ein wenig Wehmut verbunden.

"Der Umbau beziehungsweise Anbau des Rathauses ist für eine Gemeinde wie Bühlertal ein besonderes Ereignis und gehört zweifellos auch zu den Höhepunkten der Geschichte eines Ortes", meinte Braun. Er skizzierte die Entwicklung der bisherigen drei Verwaltungsgebäude, indem er Sanierungsmaßnahmen der vergangenen Jahrzehnte auflistete.

Nach der Aufnahme ins städtebauliche Förderprogramm habe man in die Planungen für ein großes Sanierungsprojekt einsteigen können. Auf einen zunächst erwogenen Architektenwettbewerb habe man verzichtet, um das Geld lieber in die Baumaßnahme zu investieren. Schließlich habe man fünf Architekten zu Gesprächen eingeladen. Das Rennen machte schließlich das Karlsruher Büro Adler, das bereits die Naturparkgeschäftsstelle im Haus des Gastes realisiert hatte.

Die Baumaßnahme ist mit 2,6 Millionen Euro veranschlagt. Aus dem städtebaulichen Förderprogramm und dem Ausgleichsstock gibt es Zuschüsse in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro. Braun: "Die verbleibenden 1,4 Millionen Euro können wir ohne Kreditaufnahme stemmen." Er lobte die Planung als gelungen. Der zeitintensive Austausch im Gemeinderat habe sich gelohnt. Er dankte allen Mitwirkenden und den Mitarbeitern für die Unterstützung. Für die Belastungen während der Bauzeit, die bis Ende 2018 veranschlagt ist, bat der Rathauschef um Verständnis bei Mitarbeitern und Anwohnern.

Architekt Andreas Adler meinte: "Das Sanierungsprojekt wird eine Bereicherung für alle sein." Der Anbau werde ein kompaktes Gebäude, das sich mit der historischen Bausubstanz verbinde. Es werde mehr Freiflächen zu den Nachbargebäuden geben. Adler unterstrich die Barrierefreiheit und skizzierte die Nutzung der Stockwerke. Das Gebäude werde energetisch auf den neuesten Stand gebracht. Eine unfallfreie Baustelle und ein gutes Miteinander der Projektbeteiligen seien ihm ein wichtiges Anliegen. Sobald der Neubau fertig sei, müssten die Mitarbeiter dort zusammenrücken, damit anschließend die Sanierung des historischen Rathauses angepackt werden könne.