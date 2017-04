Schnell, salopp, brillant

Bühl - Es müllert im Bürgerhaus Neuer Markt. Während vergangene Woche der Hochleistungskomiker Michl Müller in Bühl zu Gast war, parodierte, politisierte und musizierte am Donnerstagabend SWR3-Comedy-Chef Andreas Müller in vollem Haus mit einem Benefizprogramm speziell für die Carl-Netter-Realschule: "Alles Müller - Best of".

Muss man erwähnen, dass das Publikum total begeistert war? Wohl kaum. Will man die schillernde Gestalt des Radiokomikers beschreiben, scheint "Mann der 1000 Stimmen" die beste Formulierung zu sein. Ob Merkel, Seehofer, Kretschmann, Jogis Jungs oder Lindenberg - er kann sie alle. Mit geradezu unverschämter Lässigkeit kommt er im lila Hemd und Jeans auf die Bühne und haut die Gags raus: schnell, salopp, brillant.

Dazu plaudert er ungeniert und familiär in schönstem Badisch - bodenständig und sympathisch dazu. Das Publikum kommt aus dem Lachen nicht mehr heraus. Andreas Müller, ist eben eine echte Marke und weiß seine Fans aufs Beste zu unterhalten.

So präsentierte er sich in seiner Show in Höchstform, über zwei Stunden lang und alles für einen guten Zweck: Die Eintrittsgelder kommen einem Projekt des Fördervereins der Carl-Netter-Realschule zugute. Aufgestockt wurden die schon beträchtlichen Einnahmen durch Spenden der Sparkasse und Kohlers Hotel und Speiselokal Engel in Vimbuch auf 13000 Euro. Begeistert von so viel sozialem Engagement zeigten sich die Vorsitzende des Fördervereins, Anuschka Riebel-Seifried, und Rektor Steffen Faller, die auch die Begrüßung der Gäste übernommen hatten. Mit dem Geld soll der Pausenhof ein neues Gesicht bekommen. So werden neue Klettergerüste installiert und Holzliegen aufgestellt. "Wir wollen den Innenhof für die Schüler einfach ein wenig gemütlicher und attraktiver gestalten", erklärte die Fördervereinsvorsitzende im Gespräch mit dem BT.

Für den richtigen Groove hatte einleitend die Schülerband der Realschule unter der Leitung von Markus Westermann gesorgt. Nicht dass ein Einheizen nötig gewesen wäre, denn Andreas Müller ist auf der Bühne voll in seinem Element.

Die Akteure der Weltpolitik gehören zu seinen Lieblingszielscheiben. So stehen Angela Merkel und Donald Trump erst einmal im Fadenkreuz. Eine Frage beschäftigt Müller besonders: Was hat es mit Merkels "magischer Raute" auf sich? Er vermutet: "Vielleicht ist es eine Geheimbotschaft der Illuminati? Oder es ist Werbung für Renault!" Zum US-Präsidenten stellt er fest: "Die ganze Welt fragt sich, wo kommt dieser Kasper denn her? Was treibt ihn an, und wer kämmt ihn?"

Während Ex-Kanzler Schröder und sein "lupenreiner Demokrat" Putin über die Weltpolitik streiten, trällert Horst Seehofer: "Hallo ich bin der Horst, ihr müsst mir vertrauen." Der frühere EU-Energiekommissar Günther Oettinger stottert: "Das bisschen Haushalt ist doch kein Problem!"

Auch Stefan Sulke, Peter Maffay und Herbert Grönemeyer geben sich bei Müller die Ehre. In Sekundenschnelle wechselt er perfekt die Rollen. Dabei ist er auch ein versierter Musiker, der sein Handwerk an der Musikhochschule in Karlsruhe gelernt hat. Ob am Keyboard oder an der Gitarre, Müller macht immer eine gute Figur. Auch multimedial ist er auf dem neuesten Stand: Mit seinem Laptop spielt er auf der Leinwand immer wieder lustige Szenen ein, die er parodiert, kommentiert und vor allem auch seziert - zum Brüllen komisch und doch niveauvoll.

Es war bereits das zweite Mal, dass sich Müller, dessen Sohn die zehnte Klasse besucht, für die Carl-Netter-Realschule engagierte.