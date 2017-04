Mit 70 Jahren die Weichen auf Zukunft gestellt

Au am Rhein

Neonazis und Protest Au am Rhein (red) - Die Partei "Die Rechte" hatte am Freitag per Flugblatt zu einer Kundgebung unter dem Motto "Den Deutschen eine Zukunft" aufgerufen. Rund 15 Personen nahmen am Samstag daran teil. Aus Protest läuteten die Kirchenglocken (Symbolfoto: av). » Weitersagen (red) - Die Partei "Die Rechte" hatte am Freitag per Flugblatt zu einer Kundgebung unter dem Motto "Den Deutschen eine Zukunft" aufgerufen. Rund 15 Personen nahmen am Samstag daran teil. Aus Protest läuteten die Kirchenglocken (Symbolfoto: av). » - Mehr

Gaggenau

"Rainbow Garden" schließt Gaggenau (tom) - "Sieben Jahre sind genug", sagt Ping Sun (60), "und man wird nicht jünger." Nach sieben Jahren haben er und seine Frau Lan am heutigen Samstag ihr Restaurant "Rainbow Garden" in der Fußgängerzone von Gaggenau zum letzten Mal geöffnet (Foto: Senger). » Weitersagen (tom) - "Sieben Jahre sind genug", sagt Ping Sun (60), "und man wird nicht jünger." Nach sieben Jahren haben er und seine Frau Lan am heutigen Samstag ihr Restaurant "Rainbow Garden" in der Fußgängerzone von Gaggenau zum letzten Mal geöffnet (Foto: Senger). » - Mehr