Bürokratie und Verordnungen erschweren Arbeit

Bei der mit einem Empfang für die Hilfsorganisationen kombinierten Jahreshauptversammlung ließ Kommandant Günter Dußmann die vielfältigen Herausforderungen Revue passieren. Er begrüßte in der nahezu voll besetzten Altschweierer Reblandhalle auch Vertreter von Werksfeuerwehren, von Wehren aus der Umgebung sowie Repräsentanten der Polizei und der Hilfsorganisationen.

Die Feuerwehr Bühl zählt 543 Mitglieder, darunter 259 Aktive. Zuwachs bescherte die neue Kindergruppe Moos und Oberbruch. Dußmann verdeutlichte, dass die Bühler Wehr mit den zentralen Werkstätten immer mehr zu einem wichtigen Dienstleister für Feuerwehren in der Region, für Betriebe und Einrichtungen werde. "Mittlerweile nähern wir uns schon einer kleinen Firma, was die Daten unserer Atemschutzwerkstatt belegen", so der Kommandant. Unter anderem hätten 1307 Masken, 1031 Lungenautomaten, 752 Pressluftatmer und 643 Atemluftflaschen die Werkstatt durchlaufen. Ein hauptamtlicher Gerätewart sei damit beschäftigt. Der "FSJ'ler" widme sich fast ausschließlich der Schlauchpflege.

Angesichts steigender Einsatzzahlen würden sich die Verantwortlichen immer häufiger die Frage stellen, wohin sich das Ehrenamt in den Freiwilligen Feuerwehren entwickle. Bei den Aktiven sei die Einsatzbereitschaft nach wie vor groß. Problematisch seien die immer höheren Anforderungen durch Gesetze, Vorschriften und Verordnungen in allen Bereichen.

Hinsichtlich der Kinder- und der Jugendfeuerwehr, der 139 Mädchen und Jungen angehören, rief Jugendfeuerwehrwart Maik Ruggiero die Höhepunkte der zahlreichen Aktivitäten ins Gedächtnis. Naturpädagogik, handwerkliche Projekte und die Besuche bei Partnerwehren zählten dazu. Sieben Jugendliche wechselten in die aktive Wehr.

Die Feuerwehr leiste einen unschätzbaren und unverzichtbaren Dienst, so Oberbürgermeister Hubert Schnurr. Verwaltung und Gemeinderat wüssten, dass die Anforderungen sowohl bei der Ausbildung als auch bei der technischen Ausrüstung stetig gestiegen seien. Das wichtigste Projekt sei nun der Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses West in Balzhofen. Mit dem Bau wolle man möglichst gleich nach der Sommerpause beginnen.

Für Kreisbrandmeister Heiko Schäfer war die Versammlung der offizielle Antrittsbesuch. Der Bühler Wehr bescheinigte er große Kreativität. Er habe keine Sorge, dass die Herausforderungen nicht bewältigt werden könnten. "Wir brauchen die Ehrenamtlichen", betonte Schäfer. Er freue sich, die Ehrungen für 25 und 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst vornehmen zu dürfen.

Der Kreisbrandmeister nahm auch die Ehrungen vor und überreichte das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Silber für 25 Jahre aktiven Dienst an Bernd Graß, Holger Haungs, Rolf Haungs, Markus Ibach, Mario Leppert und Roland Mast (alle Moos). Das Ehrenzeichen in Gold für 40 Dienstjahre erhielten Manfred Zink (Neusatz), Gerhard Seiler, Gotthard Seiler, Wolfgang Seiler (alle Oberbruch) und Hubert Frank (Weitenung).

Bei den Alterskameraden nahmen Oberbürgermeister Hubert Schnurr und Bürgermeister Wolfgang Jokerst die Ehrungen vor. Die Ehrennadel in Silber für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten Rudi Hechinger, Josef Frank, Alfred Gartner, Pirmin Meier, Alois Meier, Dieter Ehinger und Klaus Ehinger.

Die Ehrennadel in Gold für 60 Jahre erhielten Franz Böckeler, Alfons Eberle, Roland Schrimpf, Ernst Venz, Willibald Meier, Hubert Bechtold, Erich Veith, Arnold Streule und Albin Reith.

Neben den Ehrungen gab es zahlreiche Beförderungen. Zwölf junge Leute wurden zum Feuerwehrmann beziehungsweise zur Feuerwehrfrau befördert, neun Personen zum Oberfeuerwehrmann und 23 zum Hauptfeuerwehrmann. Zum Löschmeister wurden befördert: Matthias Seiler, Tobias Seiler, Tim Weberling und Mehrdad Fakhari. Zum Oberlöschmeister wurden befördert Christian Stricker, Alfred Seiter und Klaus Hensel, zum Hauptlöschmeister Franz Haser.

Im Namen der Blaulichtorganisationen überbrachte der Leiter des Rettungsdienstes des DRK-Kreisverbandes, Werner Seiter, Grußworte. Hilfsorganisationen und Feuerwehr seien eng verzahnt, gut gerüstet und aufeinander eingespielt. Man kenne sich von vielen gemeinsamen Einsätzen, betonte er und dankte für die Zusammenarbeit. Mit flotten Märschen übernahmen die Original Reblandmusikanten mit ihrem Dirigenten Uwe Vollmer die musikalische Umrahmung.