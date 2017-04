Von mentalen Schonhaltungen und geistigen Blutergüssen Lichtenau (mmü) - Im deutschen Osten kultiviert man einen besonderen Humor. Vermutlich hat das mit der DDR zu tun: Die Machthaber waren bekanntlich ziemlich humorlos - und boten somit ein umso willkommeneres Ziel für bissigen Spott. Auch die beiden Potsdamer Dirk Pursche und Stefan Klucke, die das Musikkabarett-Duo Schwarze Grütze bilden, wissen, was es heißt, durch Zensur in der DDR verboten zu werden. Die Stasi-Zeiten sind zum Glück vorbei, aber ihren schwarzen Humor haben sie sich bewahrt. (mmü) - Im deutschen Osten kultiviert man einen besonderen Humor. Vermutlich hat das mit der DDR zu tun: Die Machthaber waren bekanntlich ziemlich humorlos - und boten somit ein umso willkommeneres Ziel für bissigen Spott. Auch die beiden Potsdamer Dirk Pursche und Stefan Klucke, die das Musikkabarett-Duo Schwarze Grütze bilden, wissen, was es heißt, durch Zensur in der DDR verboten zu werden. Die Stasi-Zeiten sind zum Glück vorbei, aber ihren schwarzen Humor haben sie sich bewahrt. Während ihres Musikstudiums lernten sich die beiden kennen. Seit Mitte der 90er-Jahre sind sie als Musikkabarett-Duo unterwegs. "Notaufnahme" heißt ihr aktuelles Programm, mit dem sie sich am Freitag und Samstag im Scherzheimer Hoftheater vorstellten. Dabei "verarzten" sie jedoch weniger medizinische Notfälle, auch wenn sie in ihrem Lied "Ritalin" ein paar bissige Ratschläge parat haben, wie man hyperaktive Kinder therapiert - Risiken und Nebenwirkungen (etwa für Rennmäuse) nicht ausgeschlossen. Eher geht es um das Ungesunde unseres Miteinanders: unsere mentalen Schonhaltungen und geistigen Blutergüsse. Da schickt der Unfallservice des Dudelfunks die Gaffer zu den neuesten und schwersten Verkehrsunfällen. Oder die beiden machen sich über "Malle"-Touristen lustig, die Schwimmer aus gekenterten Flüchtlingsbooten anfeuern und die so geil aufs Partymachen sind, dass sie hinterher den Inhalt ihres Magens im Swimming-Pool ausleeren müssen. Und die hinterher garantiert gut gebräunt aus dem Urlaub wieder heimkommen, weil die Kanalisation die Abwässer nicht mehr packt. Genial auch ihr Song über den verhinderten Selbstmord, der daran scheitert, weil wir uns in der digitalen Welt nicht mehr löschen können. Sie mokieren sich über alte Mütter, die "ihr erstes Kind mit dem letzten Ei" kriegen, beim Kaiserschnitt die kaputte Hüfte gleich mit operieren lassen, im Rollator mit Baby-Schale durch die Gegend laufen und nach dem Baby-Jahr übergangslos in die Altersteilzeit wechseln können. Auch die inzwischen immer mehr um sich greifende Hybris und Besserwisserei der Menschen nehmen sie aufs Korn: Da schildern sie, wie Fluggäste schließlich das Kommando übernehmen, weil sie den Durchsagen der Crew ("Wir haben alles im Griff") nicht mehr trauen - kann doch nicht so schwer sein, einen Düsenjet zu steuern. Und am Ende fordert ein rechtslastiger Patient vor einer Transplantation im Krankenhaus lautstark eine "deutsche" Niere. Ob "Fußballfans, Pauschaltouristen, penis-geile Galeristen; mega-krasse Unfall-Gaffer, Ihren-Suizid-nicht-Schaffer; alte Mütter, Koch-Chaoten, flugängstliche Bruchpiloten; Vollverschleierungs-Verfechter, Eine-deutsche-Niere-Möchter", wie es im Titelsong "Notaufnahme" heißt, all diese schrägen Zeitgeist-Phänomene verarztet die "Schwarze Grütze". Ihre Songs verraten eine unbändige Lust an Wortspielen. Klasse auch, wie sie sich in ihren Zwischenmoderationen die Bälle zuspielen: Das wirkt nie irgendwie bemüht und abgelesen, sondern immer spontan - und das so hinzukriegen ist verdammt schwierig. Fazit: Lachen ist halt doch die beste Medizin - auch und gerade beim heute um sich greifenden Alltags-Wahnsinn.

