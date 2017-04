Potenziale nutzen und Kontakte knüpfen

Daneben präsentierten sich in der Halle und auf dem Gelände des Busunternehmens Faller zehn Ausbildungsfirmen. Zudem wurde in Zusammenarbeit mit der Integrationsbeauftragten der Stadt Bühl, Sabrina Braun, und der Agentur für Arbeit 28 Ausbildungsberufe vorgestellt, wie Braun beim Rundgang mit Bürgermeister Wolfgang Jokerst erläuterte.

Der Beigeordnete nutzte die Gelegenheit, um zusammen mit der Wirtschaftsförderin Corina Bergbauer und einer Delegation von Stadträten mehrere Firmen und Aktionen zu besuchen. Jokerst wollte damit den in seiner Ansprache ausgeführten Leitgedanken der Expo selbst in die Tat umsetzen: Besucher sollen Potenziale nutzen, Kontakte knüpfen und berufliche Integration erleben.

Außerdem bot sich die seltene Gelegenheit, einige Firmen einmal von innen zu sehen und Betriebe näher kennenzulernen. In der Firma Kunststoffwerk Simon zeigte der Leiter des Werkzeugbaus, wie die Formen gebaut werden, mit denen die verschiedenen Maschinen bestückt sind. In der Produktionshalle daneben war eine Maschine in Betrieb, bei der Besucher die Herstellung von Kunststoff-Besteck hautnah erleben konnten. Bei Schemel-Raumausstattung begrüßte der Seniorchef die Delegation persönlich. Es handelt sich um ein echtes Familienunternehmen, das fünf der sechs Kinder in dritter Generation sowie elf weitere Mitarbeiter ernährt.

Auf der Bühne im Hof beider Unternehmen waren verschiedene Formationen der Musikschule in Aktion, die Bühler Jugendfeuerwehr bot Kaffee und Kuchen zum Verzehr an. Die Besuchsrunde mit Jokerst führte weiter zum markenunabhängigen Autohaus Darscht und nach einem Gespräch bei der Alevitischen Gemeinde zum "Flammkuchenmichel". Inhaber Toni Adam überraschte die Besucher mit der Größe seines Unternehmens und der Tatsache, dass er Flammkuchen und Beläge bis nach Holland exportiert. Nach einer kurzen Rundfahrt auf einem Geländefahrzeug ging es zur letzten Station, auf den Parkplatz von Toom, wo Streetsoccer-Teams beim Turnier "Kick for Integration" im Kampf um Tore die Kräfte maßen. Auf dem Gelände der Firma Josef Oechsle, deren Geschäftsführer Stefan Oechsle die Idee für die zweite Expo im Gewerbegebiet Süd hatte, wurde mit Unterstützung der Bühler Feuerwehr eine spektakuläre Aktion mit Traktoren gezeigt.

Weitere Attraktionen waren die Firmenrallye, die mit Preisen lockte, und das große Angebot an Unterhaltung sowie Speisen und Getränken.