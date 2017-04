Fundgrube für kreative und pfiffige Ideen Bühl (urs) - Als eine unerschöpfliche Fundgrube an kreativen Ideen erwies sich wieder einmal der Kunsthandwerkermarkt im Bürgerhaus Neuer Markt. Kein Wunder also, dass bereits kurz nach 11 Uhr die Besucher in Scharen durch die sonnendurchfluteten Gänge schlenderten. Das Angebot an großen und kleinen Kunst- und Handarbeitsschätzen war wieder einmal unglaublich groß. Neben vielen bekannten Ausstellern gab es auch einige neue Gesichter zu entdecken. Wie die 17-jährige Jana Hildenbrand aus Appenweier, die aus Draht, alten Büchern sowie Treibholz aus dem Rhein filigrane kleine Kunstwerke geschaffen hat. Viel Liebe zum Detail und Fingerfertigkeit steckt auch in den anderen Unikaten. Die Auswahl reichte von Goldschmiedearbeiten, Allerlei aus Filz und Seide, Scherenschnitt, Skulpturen und Geschenke aus Ton, Miniaturbücher bis zu Schmuck aus Silberbesteck, Collagen, Glückwunschkarten oder Installationen aus Acrylglas. Sandra Bischoff punktete mit feingliedriger Gartenkeramik aus gebranntem, frostfestem Steinzeug. Bereits zum dritten Mal in Folge hat sie einen Verkaufstand auf dem Kunsthandwerkermarkt ergattert. Keine Selbstverständlichkeit, denn die Anfragen sind größer als das Platzangebot im Bürgerhaus. "Ich hab mich sehr gefreut, wieder dabei sein zu dürfen", strahlte sie. "Bühl ist nach wie vor ein begehrter toller Markt. Das Publikum ist interessiert und freundlich. Die Stimmung ist toll, ebenso das Ambiente." Über so viel Lob freuten sich die Organisatoren. Seit 1999 sind Hedwig Frisch und Michaela Seifermann ein Team, sie sind Ausrichter und stellen auch aus. Unter den 70 Ausstellern waren auch Martina Werner und Rita Kern mit "Kreativen aus Weiden und Rebzweigen". Sie hatten das große Los gezogen und einen Sonnenplatz vor dem Bürgerhaus ergattert. Beim Weiterbummeln überraschte im Innenbereich Monika Merk mit einer Idee, die sie sich kürzlich erst hat patentieren lassen: Körbe aus Hasendraht gefertigt, bei dem das Korb-Inlett und die Korbhenkel individuell austauschbar sind. Ihre Unikat-Taschen dagegen sind ein Mix aus gebrauchten und neuen Materialien, wie Hopfensäcke, Fahrradschläuche, Sicherheitsgurte und Werbe-Planen. Natürlich war auch Ostern ein großes Thema: Hasen in allen nur denkbaren Variationen gab es zu erwerben, aus Schokolade, Filz oder Keramik, als Kunstdruck oder Salzteig. Wer für seinen Vierbeiner noch ein Ostergeschenk gesucht hat, wurde bei Birgit Dehne fündig. Was ist denn ein Schnuffeltuch? "Hier kann man seinem Vierbeiner kleine Leckerlis verstecken", klärte sie auf. Bunt sind diese Spielzeuge für Hunde, ebenso farbenfroh wie die Gemälde von Gisela Döring Ortlepp aus Baden-Baden. Zufrieden waren am Ende alle gleichermaßen: Käufer und Verkäufer. Auch Hedwig Frisch und Michaela Seifermann packten zusammen. Noch Kraft und Energie für die Organisation der nächsten Kunsthandwerkermärkte? Seifermann hegte keine Zweifel: "Solange es noch Aussteller gibt, die hier in Bühl gerne mit dabei sind, werden wir weitermachen - und bisher sieht es ja ganz danach aus!"

