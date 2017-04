Nach Bühl verfahren

BT: Frau Kunze, die Osterfestspiele machen dieses Jahr einen Ausflug über Baden-Baden hinaus. Wie kam es dazu?

Victoria Kunze: Baden-Baden ist eine Musikstadt. Das ganze Jahr über tönt es dort, und die Baden-Badener genießen dies denke ich sehr. Vor allem die Zeit der Osterfestspiele bietet ein unglaublich großes Angebot unterschiedlichster Konzerte. Ich denke, da ist es nur gerecht, wenn Baden-Baden ein bisschen Musik an sein Umland abgibt und so noch mehr Menschen erreicht werden können.

BT: Kennen Sie unsere Stadt?

Kunze: Bühl ist ein wunderschönes Städtchen, in dem ich eher zufällig schon einmal zu Besuch war. Bei den Osterfestspielen 2016 durfte ich die Rolle der Clarice in der Oper "Il mondo della Luna" von Haydn in Baden-Baden singen und hatte eine tolle und intensive Zeit. An den wenigen probenfreien Tagen erkundigten meine damalige Sängerkollegin und ich öfter das Umland, verfuhren uns dabei und landeten in Bühl. Wir blieben nur kurz, aber es hat sich gelohnt - es war ein schöner Nachmittag.

BT: Die Stücke des Meisterkonzerts im Bürgerhaus sind eher selten zu hören.

Kunze: Ja, das Programm ist eher ungewöhnlich in der Zeit, doch die Zusammenstellung ist unglaublich interessant. Sicher ist die aufgehobene Tonalität in Weberns fünf geistlichen Liedern nicht für jedes Ohr leicht zugänglich, doch Webern benutzt die Texte als tragfähiges Mittel und rückt diese als eine neue Tonsprache in den Vordergrund. Folgt man dem Text, versteht man die Musik und deren Gestus. Die Nr. 5 etwa erinnert mit ihren eher eng geführten Intervallen an alte Choralweisen und weist zudem auf Weberns Bearbeitung der Ricercata aus dem "Musikalischen Opfer" von Johann Sebastian Bach hin. Dieses Werk, in der Bachschen Originalversion, eröffnet übrigens das Konzert. Das finde ich total spannend. Es gibt aber auch noch eine weitere Gesangseinlage: die Konzertarie "Vorrei spiegarvi oh dio". Die Oper wird heute eher weniger aufgeführt, die Arie jedoch hat nicht ohne Grund überlebt, und ich freue mich, sie für das Bühler Publikum zu singen.

BT: Sie sind sowohl ausgebildete Sängerin als auch Harfenistin, was in der musikalischen Landschaft auch nicht gerade alltäglich ist. Wo setzen Sie Ihre Präferenz?

Kunze: Hauptberuflich bin ich Sängerin und das ist und war auch immer meine Präferenz. Die Harfe trägt aber einen großen Teil zu meiner musikalischen Person bei, denn als Instrumentalistin hat man manchmal einen anderen Blick auf die Werke, die als Sängerin vor einem liegen, was oft hilfreich und schön ist. Dieses Instrument hat etwas Besonderes und hat mich immer verzaubert. Ich selber merkte aber sehr schnell, dass ich eher mit meiner Stimme verzaubern kann und mich das Singen mehr ausfüllt.