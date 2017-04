"Immer am Ball bleiben"

Ottersweier - Die Schließung der Außenstation 10 des Pflegeheims Hub vor zwei Jahren war für den Aspichhof eine schwierige Zäsur. "Wir hatten zwei Jahre lang eine Durststrecke zu bewältigen", blickt Geschäftsführer Ewald Glaser zurück. Die Umstellung auf ambulantes "Betreutes Wohnen" gestaltete sich weitaus zäher als vermutet. "Seit vier Wochen sind wir voll belegt", freut sich Glaser über die beiden jüngsten Neuzugänge.

Nunmehr bietet der gemeinnützige Hof acht Männern, die wegen psychischer Erkrankungen auf den Aspichhof gekommen sind, einen neuen Lebensmittelpunkt mit Wohngemeinschaft. Seit 1. April hat der mehr als 500 Jahre alte Gutshof auch einen neuen Betriebsleiter: Simon Glaser. Der 28-Jährige unterstreicht: "Die Notwendigkeit für solche Einrichtungen ist nach wie vor groß." Ihm falle auf, dass es immer mehr junge Menschen aus seiner Altersgruppe der Zwanzig- bis Dreißigjährigen gebe, die aus unterschiedlichen Gründen mit dem Leben nicht klarkommen.

Auf dem Aspichhof erhalten sie die Möglichkeit, an einem Ort zu wohnen und zu arbeiten. Eine Sozialpädagogin leitet die Bewohner an und unterstützt sie im Alltag. Und bei der Hofarbeit gehe es darum, jeden nach seinen Kräften einzusetzen, die Menschen weder zu über- noch zu unterfordern, erklärt der neue Betriebsleiter.

Dessen Vorgänger, berichtet Ewald Glaser, habe sich nach achtjähriger Tätigkeit und wichtigen Projekten wie der Einführung des Melkroboters und dem Neubau eines Kuhstalls der Entwicklungshilfe zugewandt. Klaus Frei werde vermutlich Pater Vincent, der ein Jahr lang am Aspichhof praktische Erfahrung gesammelt hatte, nach Peru folgen.

"Familienbetrieb" mit sozialer Verantwortung

Der "Neue", Simon Glaser, ist der Sohn des Geschäftsführers Ewald Glaser, Mehrheitsgesellschafter der Aspichhof gGmbH mit 51 Prozent (49 sind beim Klinikum Mittelbaden). Dessen Ehefrau Marianne leitet den Hofladen. Damit ist der Tochterbetrieb des Klinikums endgültig zum familiengeführten Unternehmen mit sozialer Verantwortung geworden. Schon seit längerer Zeit packt Simon Glaser bei der Hofarbeit mit an. Während der vergangenen zwei Jahre hatte er neben seinem Studium den Obstbau verantwortet.

"Seit dem Kindergarten interessiere ich mich für Landwirtschaft", erzählt er, angefixt von der Alpwirtschaft seines österreichischen Patenonkels. Der Glaser-Spross verfolgte sein Berufsziel konsequent: Nach der Mittleren Reife an der Bühler Realschule wechselte er zum Agrarwissenschaftlichen Gymnasium nach Ettlingen. Auf das Abitur folgten zwei Ausbildungsjahre in einem Sonderkulturenbetrieb bei Freiburg und in einer Milchviehwirtschaft bei Tuttlingen. Seine Studienjahre beendete er mit einem Bachelor-Abschluss an der Fachhochschule Nürtingen in Agrarwirtschaft und zuletzt mit dem Agribusiness-Master an der Universität Hohenheim.

Jetzt beginnt sein Arbeitstag um 7.30 Uhr mit der Besprechung der Aufgabenverteilung. Bald wird er auch auf dem Aspichhof einziehen, wenn die Renovierung der Gutsverwalterwohnung beendet ist. Es sei wichtig, auf dem Hof zu leben. Die Dauerpräsenz berge zwar auch Nachteile, er empfinde es jedoch als "ein Privileg", mit Blick über Ottersweier und hinaus auf die Rheinebene wohnen zu dürfen. So wie viele Verwalter vor ihm. Wie etwa Paul Güde, der den Aspichhof 40 Jahre geleitet, durch alle Stürme politischer Reformen gelotst und vor der drohenden Schließung bewahrt hatte.

Simon Glaser hat seine Masterarbeit praktischerweise über seinen (zukünftigen) Arbeitsplatz angefertigt. Titel: Optimierung von Arbeitsabläufen. Sein Vater Ewald, hauptberuflich Vorstandsvorsitzender der ZG Raiffeisen in Karlsruhe, erklärt, dass der Hof mit mehr als 50 Beschäftigten und einem erweiterten Vertriebsnetz bis nach Karlsruhe (CAP-Markt) inzwischen eine Betriebsgröße erreicht habe, die auch organisatorisch Professionalität einfordere. Die erste große Entscheidung ist die Einführung einer Tetrapack-Abfüllanlage. Das bisherige Pfandflaschensystem für die Frischmilch sei zu aufwendig und zu teuer geworden, erklärt Simon Glaser. Mit neuen Produkten wie einer Ausweitung des Grillfleischangebots reagiert er auf eine entsprechende Nachfrage. Weiteres ist für Herbst geplant. Für ihn gilt die Devise: "Man muss immer am Ball bleiben."