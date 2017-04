Guckenhütte jetzt unter badischer Flagge

(gero) - Seit gut drei Jahren ist die Küche kalt, nur Übernachtungsgäste schliefen zuletzt in den insgesamt sechs Zimmern. Nun ist die schnuckelige, leicht schiefwinklige Puppenstube verkauft. Ende Juni verlassen Peter und Sabine Günthner ihr Himmelbett (Foto: Hammes) . » - Mehr

Sinzheim