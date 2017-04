114 Fahrten ohne Führerschein

Von Februar bis Oktober 2015 war der Angeklagte für eine Bühler Firma unterwegs. Bei der Einstellung hatte er zwar einen gültigen Führerschein vorgelegt, aber nach Ansicht der Staatsanwaltschaft soll er bereits damals darüber Kenntnis gehabt haben, dass ihm die Fahrerlaubnis inzwischen entzogen worden war. Das wurde ihm als Betrug zur Last gelegt.

Mittlerweile ist der Angeklagte, Vater einer kleinen Tochter und in einer festen Beziehung lebend, als Lagerarbeiter beschäftigt. Das Bundeszentralregister weist neun Eintragungen auf: mehrfacher Diebstahl und Betrug, schwerer Raub mit Körperverletzung und ebenso mehrfaches Fahren ohne Führerschein sowie Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Das hatte ihm bereits mehrere Monate Haft eingebracht. Daraus folgte die Ansicht der Staatsanwaltschaft, dass er ungeeignet sei zum Führen eines Kraftfahrzeuges. Sie hatte ihn daher in der Vergangenheit zur Teilnahme an einer medizinisch-psychologischen Untersuchung aufgefordert und ihn gleichzeitig wissen lassen, dass bei Nichtteilnahme die Fahrerlaubnis automatisch entzogen werde.

Der Angeklagte erklärte nun, dass es ihm in der Haft doch gar nicht möglich gewesen sei, an dieser Untersuchung teilzunehmen. Wieder in Freiheit erwarteten ihn später, wie er schilderte, chaotische Verhältnisse mit seiner Freundin. Mehrere Umzüge hätten angestanden, so dass er die Benachrichtigung über den in der Konsequenz zu erwartenden Entzug der Fahrerlaubnis nicht erhalten habe.

"Öffnen Sie denn Ihre Post nicht?", fragte ihn Richter Alexander Lachmann. Das tue er in der Regel schon, doch wollte er diese spezielle Nachricht nicht bekommen haben. Im Übrigen habe er bei Verkehrskontrollen des Öfteren seinen Führerschein herzeigen müssen, ohne dass er über einen Entzug der Fahrerlaubnis in Kenntnis gesetzt worden sei.

Der Vertreter der Staatsanwaltschaft wertete das als reine Schutzbehauptungen und plädierte in Anbetracht der einschlägigen Vorstrafen auf ein Jahr und sieben Monate Freiheitsentzug auf Bewährung und eine Sperrfrist zur Erteilung der Fahrerlaubnis von einem Jahr. Verteidiger Sven Wilhelm sah die Tatvorwürfe hingegen nicht bestätigt. Er hielt die Ahnungslosigkeit seines Mandanten für glaubwürdig und verlangte Freispruch.

Den Glauben an die Unschuld des Angeklagten teilte der Richter nicht. Sein Urteil: ein Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung sowie ein Jahr Entzug der Fahrerlaubnis und eine Geldstrafe von 1200 Euro.