Schwerstarbeit für den Osterhasen Von Holger Siebnich Rheinmünster - Der Osterhase würde wohl Rückenprobleme bekommen, müsste er lauter solche Eier in die Nester legen: Katharina Zimmer hält zwei Schalen in den Händen, jede mit einem Durchmesser von gut 15 Zentimetern. Seit 2008 betreiben sie und ihr Ehemann Rudi die Kamel- und Straußenfarm in Schwarzach. Vor Ostern steigt die Nachfrage nach Straußeneiern enorm an. Dabei kommt das Fest aus Sicht der Zimmers eigentlich ein paar Wochen zu früh. "Am vergangenen Sonntag war hier der Teufel los", blickt Katharina Zimmer zurück auf ein arbeitsreiches Sonnenwochenende. Und der eine oder andere Gast wollte nicht nur Ziegen, Kamele oder Lamas bestaunen, sondern auch eine besondere Osterüberraschung mit nach Hause nehmen: ein Straußenei. Deren gigantischen Schalen eignen sich bestens als Dekomaterial. "Damit kann man wirklich tolle Sachen machen", erzählt Zimmer. Die 57-Jährige bepflanzt die wasserdichten Schalen beispielsweise gern oder arbeitet sie in Gestecke ein. An Rieseneiern mangelt es dem Betrieb in der Regel nicht. Rund 200 Vögel hält das Ehepaar. 25 Tiere sind für die Zucht, der Rest kommt im Alter von zwölf bis 18 Monaten zum Schlachter. Der Fleischverkauf ist ein wichtiges wirtschaftliches Standbein der Farm. Jeder Vogel wirft zwischen 40 und 45 Kilogramm ab. "Es schmeckt wie Rindfleisch, ist aber zart wie Hühnchen", sagt Zimmer. Die Hochphase der Zucht liegt zwischen Mai und Juli. Die Vögel haben vor vier Wochen zwar schon die ersten Eier gelegt, die Küken schlüpfen aber erst nach 42 Tagen - Nachwuchs gab es im Jahr 2017 deshalb noch nicht. Der Vorrat an sogenannten Bruchschalen - Eier, aus denen Jungtiere geschlüpft sind - besteht deshalb aus Vorjahresresten und ist noch nicht wieder aufgefüllt. Für das Ostergeschäft muss Zimmer deshalb auch Eier zukaufen. Für den Umsatz wäre es deutlich besser, würden die Feiertage im Sommer liegen. Die Nachfrage nach der ungewöhnlichen Deko ist laut Zimmer in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Im Hofladen der Straußenfarm gibt es auch Windlichter oder filigrane Lampen aus den Schalen zu entdecken. Von einem türkischen Kunden hat Zimmer noch einen ungewöhnlichen Tipp bekommen. Der Mann wollte Schalenstücke kaufen, um sie in einer Moschee auszulegen. Er behauptete, das würde Insekten aus den Gebetsräumen fernhalten. Zimmer war skeptisch, drückte zu Hause testweise aber einige Schaltenteile in Blumenkästen vor einem großen Fenster. Sie könne es sich zwar auch nicht erklären, aber "seitdem fliegen dort keine Mücken mehr herein". Unbefruchtete Eier können natürlich auch gegessen werden. Wer das Experiment wagen möchte, sollte allerdings einen gewaltigen Appetit haben - oder viele Freunde einladen. Die Masse eines Straußeneis entspricht der von 25 Hühnereiern. Dafür ist so ein bis zu 1,9 Kilo schweres Riesenomelett laut Zimmer frei von Cholesterin, aber voll von hochwertigem Eiweiß. Das lässt bekanntlich die Muskeln wachsen. Vielleicht sollte der Osterhase auch eine Menge davon essen, falls im kommenden Jahr noch mehr Straußeneier in den Nestern liegen.

