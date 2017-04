Höhenrettungsgruppe Mittelbaden im Aufbau Bühlertal (red) - "Eines der großen Highlights des vergangenen Jahres war die Anerkennung der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Bühlertal", berichtete der Kommandant der Bühlertäler Feuerwehr, Michael Reith, in der Jahreshauptversammlung. Als nächster Schritt stehe eine Kooperation mit der Höhenrettung der Feuerwehr Baden-Baden und der Bergwacht Schwarzwald an, kündigte Reith an. Eine solche Kooperation helfe allen: gegenseitige Unterstützung bei Einsätzen, intensivere Nutzung der Mittel und schließlich der Erfahrungsaustausch. Das gemeinsam erarbeitete Konzept mit dem Namen "SRHT Mittelbaden" liege vor und werde dem Kreisbrandmeister und dem Leiter der Feuerwehr Baden-Baden vorgelegt. Die Bergwacht habe dieses bereits auf Landesebene abgesegnet. Die SRHT Mittelbaden sei dann, neben Stuttgart, die zweitgrößte Höhenrettungsgruppe im Land. "Das Arbeitsaufkommen kann natürlich nur gestemmt werden, wenn die Mannschaftsstärke stimmt", so Reith. Mit 49 aktiven Mitgliedern, davon neun Führungskräften, 30 Atemschutzträgern, acht Maschinisten und zehn Höhenrettern sei die Basis gegeben, aber eine kontinuierliche Nachwuchsarbeit und ein fortlaufendes Bemühen um Quereinsteiger sei unabdingbar. Mit 116 Einsätzen blieb die Einsatzstatistik auf Vorjahresniveau. Herauszuheben waren der umgekippte Lkw auf der L83 und ein Wohnungsbrand in der Steingasse. Insgesamt 62 Proben wurden abgehalten. Im Bereich Fortbildung wurden die Kameraden auf die Lehrgänge "Grundausbildung - Truppmann Teil I", "Sprechfunker", "Atemschutz", "Truppführer", "Gruppenführer", "Maschinisten" und "Höhenretter" auf Standort- und Landesebene gesendet. Darüber hinaus unterstützte die Feuerwehr auch 2016 wieder zahlreiche Veranstaltungen der Gemeinde und der Vereine. Insgesamt wurden über 17000 Stunden von den Floriansjüngern erbracht, die einem wirtschaftlichen Gegenwert auf Mindestlohnniveau von mehr als 155000 Euro entsprechen würden. "Eine stolze Summe", so Reith. Zur Kameradschaftspflege wurden der traditionelle Kameradschaftsabend zum Jahresauftakt, aber auch das über die Grenzen von Bühlertal bekannte Oktoberfest und eine Feuerwehrpräsentation begleitend zur Bürgermeisterwahl organisiert. Der Internet- und der Facebook-Auftritt wurden neu organisiert und die Ehrungsrichtlinie wurde vollständig überarbeitet. Um ein einheitliches Erscheinungsbild der Feuerwehr sicherzustellen, wurde ein Corporate Design entwickelt, das auf allen Auftritten zu finden ist. Für das laufende Jahr prophezeite Kommandant Michael Reith ein ähnlich ereignisreiches Jahr wie 2016. Nicht nur, dass die Feuerwehr nach den ersten drei Monaten bereits 49 Einsätze verbuchen konnte, es wurde bereits ein gemeinsames Höhenrettungswochenende mit der Feuerwehr Baden-Baden und der Bergwacht unter Leitung des Höhenrettungsprofis Axel Manz abgehalten. Auf der Agenda stehen erstmals ein Hütten-Ausbildungswochenende mit externen Ausbildern und das bereits schon traditionelle Erste-Hilfe-Wochenende mit Notarzt Alexander Krauth im Dezember. Darüber hinaus müssten der Umbau des Gerätehauses und die Beschaffung eines Ersatzfahrzeugs in Angriff genommen werden, erklärte Reith. Das 30-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr stehe am 25. Juni an.

