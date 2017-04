Kleinod soll 2018 wieder erklingen

Bühl (efi) - Für die Restaurierung ihrer historisch wertvollen Schwarz-Orgel lässt die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul nun die Münzen rollen. Sie startet eine Spendenaktion, um das seit vielen Jahren weitgehend verstummte Kleinod wieder zum Klingen zu bringen. Im Visier hat Stadtpfarrer Wolf-Dieter Geißler das kommende Jahr - dann wird das 1928 erbaute Instrument 90 Jahre alt. Ein Spendentrichter im Kirchenraum des Bühler Münsters lädt seit Dienstag dazu ein, Cents und Euros in eine schnelle Umlaufbahn zu bringen oder - besser noch - Scheine zu versenken. Aufbauarbeit für die Orgel-Kasse leistet die Bühler Sparkasse. Sie übernimmt die "Anschubfinanzierung" mit einem Betrag von 5000 Euro, sehr zur Freude von Bernhard Götz und Bertram Eppinger vom Förderverein zur Erhaltung der Schwarz-Orgel. "Hausherr" Geißler, selbst Fördervereins-Mitglied, ist froh, die Aktion noch in der Karwoche eröffnen zu können. Von Gründonnerstag bis zur Osternacht schweigen Orgeln und Glocken. Ertöne das "großartige Kunstwerk von historischer Bedeutung" wieder in voller Pracht, gleiche das einer Auferstehung. Frank König, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, charakterisiert die Bemühungen um die Wiederherstellung des "wichtigen Kulturguts" als gewaltigen Kraftakt. Die Schwarz-Orgel gelte als letzte noch vollständig erhaltene rein pneumatische Orgel in Süddeutschland, lässt Eppinger wissen. Geißler rekapituliert die Geschichte des einst 40000 Reichsmark teuren Instruments, das zur Zeit der Weltwirtschaftskrise allein durch Spenden von 88 Bühler Bürgern finanziert wurde. Mit ihm seien viele Emotionen verbunden. In der Mitgliederliste des 2008 gegründeten Fördervereins finden sich in zweiter oder dritter Generation auch einige Namen der damaligen Spender. Nach dem Kauf der Rieger-Orgel Mitte der 70er Jahre versinkt die schadhaft gewordene Rarität auf der Empore im Dornröschenschlaf. Zu Unstimmigkeiten über deren Zukunft kommt es, als 2008 eine Pfarrei in Gießen Kaufinteresse zeigt. Die damals geschätzten Kosten für eine Restaurierung liegen bei rund 750000 Euro. Zum Verkauf kommt es nicht. In der Folge kümmern sich Mitglieder des Fördervereins in enger Abstimmung mit Denkmalamt und Pfarrei um die Instandsetzung. "Sie haben viel Eigenarbeit und Herzblut investiert", sagt Geißler. Im Oktober 2012 erklingt die teilweise wieder bespielbare Schwarz-Orgel zum ersten Mal nach Jahrzehnten in St. Peter und Paul. Einen Dämpfer erhalten die Anstrengungen, als das Ordinariat 2014 mit der Restaurierung ausschließlich Profis beauftragen möchte. Ein aktuelles vom erzbischöflichen Bauamt beauftragtes Gutachten bringt jetzt Entspannung und macht den Weg frei für einen neuen Anlauf für eine Rettungsaktion. Demnach werden rund 300000 Euro für die Restaurierung und zirka 100000 Euro für Gerüst und sonstige Bauarbeiten benötigt. Nach Ausschöpfung verschiedener Fördertöpfe müssten Pfarrgemeinde und Förderverein zirka 150000 Euro schultern, erklärt Geißler. "Das ist ein Festtag für den Förderverein", freut sich der Pfarrer. Er ist "davon überzeugt, dass es genügend Spender gibt".

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Seit 50 Jahren "Murgtalblick" Gaggenau (bor) - Der SV Michelbach hat in diesem Jahr Grund zu feiern. Vor 50 Jahren, am 1. April, wurde das Vereinsheim "Sportgaststätte Murgtalblick" eingeweiht. Am selben Tag wurde außerdem die Alte Herren-Mannschaft gegründet (Foto: av). » Weitersagen (bor) - Der SV Michelbach hat in diesem Jahr Grund zu feiern. Vor 50 Jahren, am 1. April, wurde das Vereinsheim "Sportgaststätte Murgtalblick" eingeweiht. Am selben Tag wurde außerdem die Alte Herren-Mannschaft gegründet (Foto: av). » - Mehr