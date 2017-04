Langer Weg bis zum Mittagessen für Schüler

Friedlinde Gurr-Hirsch, Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, erklärte: "Mit einer optimalen Schulverpflegung leisten wir einen großen Beitrag zur Gesundheitsförderung und Prävention. Doch das beste Essensangebot ist nicht erfolgreich, wenn Schülerinnen und Schüler nicht gerne in der Mensa essen." Der Landesregierung sei deshalb die Qualität der Schulverpflegung ein wichtiges Anliegen. Ambiente, Lautstärke oder Wartezeiten seien Faktoren, die neben dem Speisenangebot eine wichtige Rolle bei der Akzeptanz einer Schulmensa spielten.

Bei der Planung und Etablierung einer erfolgreichen Mensa seien viele Dinge zu berücksichtigen. Zur optimalen Umsetzung biete das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Beratungs- und Informationsangebote, wie die Veranstaltungsreihe "Schulmensen gut geplant". Unter den Teilnehmern in Lichtenau waren Vertreter von Gemeinde- und Stadtverwaltungen, die als Träger der schulischen Einrichtungen eine wichtige Rolle bei der Schulverpflegung ausüben. Tina Janitz, Leiterin der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung in Baden-Württemberg, betonte, wie wichtig es sei, alle am Umfeld der Schulverpflegung Beteiligten bei der Planung einer neuen Mensa einzubeziehen und den Austausch der Akteure zu fördern. Frühzeitig solle ein runder Tisch mit dem Schulträger, der Schulleitung, den Lehrer-, Schüler- und Elternvertretern, dem hauswirtschaftlichen Personal, dem Mensabetreiber und dem Fachplaner beziehungsweise Architekten einberufen werden. Zunächst sei es wichtig, einen Konsens zu bilden und eine Bedarfs- und Bestandsanalyse durchzuführen, bevor es an die Feinabstimmungen und die Erstellung eines Anforderungskatalogs mit Leistungsverzeichnis gehe.

Neben den formalen Anforderungen hänge der Erfolg einer Mensa entscheidend von der Akzeptanz der Schüler ab. Dafür sei es wichtig, dass die Schulverpflegung im pädagogischen Konzept der Schule verankert werde und die Mensa als Lernort fester Bestandteil des Alltags sei.

Aus der Perspektive der Fachingenieure Levin Leiser und Markus Beck sind bei der Planung einer Mensa viele rechtliche und bauliche Anforderungen zu beachten. Während des Planungsprozesses sei es wichtig, die Zuständigkeitsbereiche zu definieren. Die Erfahrung zeige, dass Schulküchenprojekte, die ohne professionelle Hilfe umgesetzt würden, oft erhebliche Defizite aufwiesen. Bei Gesetzes-, Verordnungs- oder Normverstößen müsse häufig teuer nachgebessert werden.

Bürgermeister Greilach und Rektorin Wegner stellten die 2015/16 erbaute Mensa der Gustav-Heinemann-Schule vor. Die gute Zusammenarbeit von Gemeinde, Gemeinderat, Bürgermeister, Schule, Hauptamt, Bauamt, Rechnungsamt, Hausmeister und Architekt habe es ermöglicht, dass Mensa und Küche innerhalb nur eines Jahres gebaut und eröffnet werden konnten. Derzeit essen dort 40 bis 50 Schüler regelmäßig zu Mittag.