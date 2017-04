Für sie läuft noch lange nicht der Rausschmeißer-Song

Lichtenau - Was hat Karin Fuchs in diesen Räumen nicht schon alles erlebt und gesehen. "Ich würde gerne mal eine Party machen mit all den Paaren, die sich hier kennengelernt haben", sagt die Chefin des "Schützenhauses" in Lichtenau. Seit drei Jahrzehnten betreibt sie die Diskothek im südlichen Zipfel des Landkreises. Fuchs hat in all den Jahren viele andere Clubbetreiber kommen und auch wieder gehen sehen. Das "Schützenhaus" ist als Konstante geblieben. Und das soll auch so bleiben. "Meine Stammgäste sagen immer, dass sie mich eines Tages hier raustragen", meint die 74-Jährige.

Mit einer Jubiläumsparty am Samstag, 22. April, feiert das "Schützenhaus"-Team den runden Geburtstag. Auch Kurt Gailus begeht an diesem Abend Jubiläum. Als DJ Keiler befeuert er sogar schon seit 40 Jahren die Plattenteller.

Wer den Abend nutzen möchte, um vielleicht nach längerer Abstinenz an den Ort seiner Jugend zurückzukehren, wird überrascht sein. Die Welt hat sich in den vergangenen 30 Jahren gewaltig verändert, doch das "Schützenhaus" ist ein Fels in der Brandung im Meer der Zeit. Wer zuletzt in den 90er Jahren zu Gast war, fühlt sich gleich wieder heimisch. Die schwarzen Wände sind mit apokalyptischen Motiven bemalt, auf der Karte stehen Orangina, Asbach-Cola und Kurze. "Wir sind immer wir selbst geblieben. Die Gäste wollen gar keine große Veränderung", sagt Fuchs.

Dass sie in einem Alter, in dem andere schon längst den Ruhestand genießen, sich die Wochenenden in einer Disco in der badischen Provinz um die Ohren schlägt, hätte die gebürtige Berlinerin nie gedacht. Anfang der 70er Jahre verschlug es sie aus beruflichen Gründen in den Südwesten. Ihr Arbeitsalltag hatte damals aber noch gar nichts zu tun mit wummernden Bässen und Asbach-Cola. Stattdessen saß sie im Büro einer Firma in Rheinau.

Als 1987 ein neuer "Schützenhaus"-Pächter gesucht wurde, tauschte sie schließlich Schreibtisch gegen Schanktheke. Ihr Sohn Andreas übernahm den Laden und wollte seine Mutter zur Unterstützung an Bord haben. Bereits zuvor war das 1961 erbaute Haus, das auch schon als Hotel und Restaurant genutzt wurde, als Disco betrieben worden.

Karin Fuchs war mit 44 Jahren dem Club-Alter zwar schon damals eigentlich entwachsen und außerdem eine absolute Quereinsteigerin, trotzdem machte sie das Untergeschoss des "Schützenhauses" schnell zu ihrem Reich. Während oben der DJ die Massen beschallte, jonglierte sie unten hinter dem Tresen mit den Gläsern. 1998 übernahm sie den Laden von ihrem Sohn, mittlerweile ist sie Eigentümerin des Gebäudes, das auch ihr Zuhause ist. Wenn sie nach einer wilden Nacht am Sonntag um 6 Uhr die Disco-Türen abschließt, ist das Bett im Obergeschoss wenigstens nicht weit. Den Tag verschläft Fuchs aber ohnehin nicht. Auch nach den längsten Partys ist sie gegen 10 Uhr wieder wach. Dann genießt sie die Ruhe am Lichtenauer Ortsrand. "Zurück in eine Großstadt wollte ich nie", sagt sie.

Doch ganz eine ruhige Kugel schieben, kann sie sich auch mit 74 Jahren nicht vorstellen. Wobei sie sich heutzutage weitgehend auf ihr eingespieltes Team verlässt und nur noch selten selbst mitarbeitet. Aber zu finden ist sie trotzdem immer mittendrin im Partygeschehen: "Ich bin halt die Mama hier, es macht mir immer noch wahnsinnig viel Spaß."

Aber natürlich hat es in den 30 Jahren auch dunkle Schatten gegeben, die Fuchs nicht verschweigt. In den Anfangsjahren kam ein Türsteher zu Tode, 2010 starb ein Gast durch einen Stromschlag. "Das war ganz schlimm. So etwas nimmt einen sehr mit", sagt sie. Und auch wirtschaftlich ist es nicht immer einfach. "Wir müssen kämpfen", sagt sie mit Blick auf das Freizeitverhalten, das sich enorm gewandelt hat. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Clubs besteht das "Schützenhaus" bis heute. Das Geheimnis aus Sicht der Chefin: "Bei uns ist es familiär, hier kennt jeder jeden."

Wie lange sie selbst noch im Zentrum dieser Familie stehen will, weiß sie nicht. Aber den Raustrage-Spruch ihrer Stammgäste zitiert sie gern. Wenn sie noch einmal 30 Jahre dranhängt, muss sie allerdings den Namen ihrer legendären Samstagsparty ändern, damit sie am Türsteher vorbeikommt. Die heißt in Anspielung auf das breite Altersspektrum der Gäste nämlich: UHU - unter Hundert.