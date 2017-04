Vom Sozialfall zur "Geschäftsfrau" Bühl (red) - "Paulette - Oma zieht durch" war ein französischer Kinohit. Am Mittwoch, 3. Mai, 20 Uhr, zieht Oma auf der Bühne des Bürgerhauses Neuer Markt in Bühl durch. Es handelt sich dabei um ein Theaterstück, angekündigt als Komödie mit Tiefgang. Die Hauptrolle der Paulette verkörpert die bekannte deutsche Schauspielerin Diana Körner. (red) - "Paulette - Oma zieht durch" war ein französischer Kinohit. Am Mittwoch, 3. Mai, 20 Uhr, zieht Oma auf der Bühne des Bürgerhauses Neuer Markt in Bühl durch. Es handelt sich dabei um ein Theaterstück, angekündigt als Komödie mit Tiefgang. Die Hauptrolle der Paulette verkörpert die bekannte deutsche Schauspielerin Diana Körner. Bereits zum zweiten Mal geht das "a.gon"-Theater aus München mit diesem Erfolgsstück aus der Feder Anna Bechsteins auf Tournee. Eine dritte Tour ist im Jahr 2019 geplant. Die Komödie basiert auf dem gleichnamigen Spielfilm von Jérôme Enrico, ist jedoch mehr als ein Lustspiel, hat sie doch einen sozialkritischen Kern. Es geht um die Überwindung von Altersarmut, sozialer Ausgrenzung, Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit. Oma Paulette muss von Grundsicherung leben, ist verbittert, bösartig und extrem rassistisch. Als der Gerichtsvollzieher auch noch die Möbel abholt, reicht es. Sie nimmt ihr Leben in die Hand und wird vom Sozialfall zu einer äußerst erfolgreichen Geschäftsfrau. Kleiner Schönheitsfehler: Paulette dealt mit weichen Drogen. Und das ziemlich ungestört von der Obrigkeit, denn wer würde so etwas schon bei einer Frau ihres Alters erwarten? "Wenn Oma Drogenküchlein vertickt, wird's lustig", schrieb vor wenigen Tagen ein Kritiker der "Salzgitter Zeitung" und bescheinigte "eindrucksvolles Theater auf höchstem Niveau." Karten gibt es im Vorverkauf an der Infothek des Bürgerhauses.

