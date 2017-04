Doppelten Wechsel an der Spitze vollzogen Bühl (wv) - Doppelter Wechsel beim Bühler Frauenbund: Die Hauptversammlung wählte Marion Brommer und Rosel Majewski-Knopf neu in den Vorstand. Sie folgen Isolde Kintz und Inge Lienhart, die nicht mehr kandidierten und mit Dank verabschiedet wurden. Einstimmig im Amt bestätigt wurden Vorsitzende Petra Häringer und Kursleiterin Gabriele Gerber. Bilanz des veranstaltungsreichen Jahres 2016 zog die Vorsitzende am Mittwochabend im Kaiser-Saal: Die Themen der gut besuchten Fachvorträge reichten von "Sicher unterwegs - vor Trickdieben schützen" bis zu "Richtige Pflege der Füße". Seine sportliche Seite habe der Verein mit drei Wassergymnastik- und zwei Aqua-Zumba-Kursen gepflegt. Patrick und Annette Fensch hätten die Mitglieder mit unterhaltsamen Modeschauen auf dem Laufenden gehalten. Das Miteinander habe der Frauenbund mit acht Café-Klatsch-Treffen in seinen Vereinsräumen gepflegt, dazu mit dem vielseitigen närrischen Frauentreffen, der besinnlichen wie lustigen Muttertagsfeier im Kloster Maria Hilf und der Adventsfeier mit zu Herzen gehenden Märchenerzählungen, berichtete die Vorsitzende. Herrliche Erlebnisse hätten die Frauenbund-Ausflüge beschert, insbesondere die sonnenverwöhnte Fünf-Tage-Tour nach Bernkastel-Kues an die Mosel. Auch bürgerschaftlich habe sich der Verein engagiert, etwa beim Narrensuppenessen und bei der vorweihnachtlichen Seniorenfeier der Stadt. Einen großen Erfolg habe der Frauenbund mit dem Café-Klatsch-Zelt beim Zwetschgenfest erzielt. Hingegen habe der Häppchenstand bei einem der Bühler Samstage kaum Beachtung gefunden, resümierte Häringer. Wie Vorstandsmitglied Isolde Kintz informierte, habe der Frauenbund zum Jahreswechsel 215 Mitglieder gezählt, davon fünf männliche. Gabriele Gerber, im Vorstand fürs Ressort Kurse zuständig, berichtete über die gute Resonanz des Osterbackens für Kinder und der drei Kurse innerhalb des städtischen Sommerferienprogramms. Höchst gefragt seien auch die Kurse für Erwachsene gewesen, etwa der Häppchenabend und die Weihnachtsbäckerei, in der die Teilnehmerinnen 13 Sorten Plätzchen und vier Sorten Pralinen erstellt hätten, erläuterte Gerber. Aus der Bilanz von Inge Lienhart war zu entnehmen, dass der Verein ein Jahresplus von gut 1000 Euro erzielt hatte. Christa Dürk gab den positiven Bericht der verhinderten Kassenprüferinnen Anja Rapp und Claudia Schettler. Als neue Kassenprüfer wählte die Versammlung Marianne Götz und Hans-Peter Maisch. Bürgermeister Wolfgang Jokerst bezeichnete den Frauenbund als echten Aktivposten. Die Stadt Bühl sei dankbar für die Unterstützung, die sie durch ihn erfahre. Petra Häringer verabschiedete Inge Lienhart mit Dank für vier Jahre gute Zusammenarbeit aus dem Vorstand. Zum Ehrenmitglied wurde Isolde Kintz ernannt. Dazu führte die Vorsitzende aus: Kintz habe sich 16 Jahre gewissenhaft im Vorstand engagiert, habe die Umwandlung des Hausfrauenbundes in einen selbstständigen Verein mitgetragen, den Organisationswechsel zum Vorstandsteam mitgestaltet und sich um die Mitgliederbetreuung gekümmert.

