Harte Schule in Hollywood

Bühlertal - Hollywood ist die Traumfabrik aller Filmschaffenden. Den Sprung nach Los Angeles gewagt und geschafft hat Christian Weis aus Bühlertal. Er hat dort die Schauspielschule besucht und das Filmemachen (Regie, Drehbuch) studiert, an den renommiertesten Einrichtungen, die das Land zu bieten hat. "Ich habe mich durchgeboxt", blickt Weis auf eine extrem harte Zeit zurück - allein in einem anderen Land, gefordert von höchsten Ansprüchen und einem gnadenlosen Ausleseverfahren.

Doch sein Ehrgeiz war groß genug, alle Hürden zu nehmen. "Ich bin morgens um 5.30 Uhr aus dem Haus und gegen Mitternacht zurückgekommen." Das war, nachdem er von der Stella-Adler-Schauspielschule zum Theater- und Filminstitut Lee Strasberg gewechselt war und noch ein Filmemacher-Studium beim Los Angeles City College draufgesattelt hatte.

"Wenn man etwas wirklich will, entwickelt man Kräfte", blickt der heute 36-Jährige auf diese äußerst lehrreiche Zeit zurück. Der Aufwand hat sich gelohnt: Vor drei Jahren verließ Weis die Woodbury University als "Bachelor of fine arts in film" mit summa cum laude. Außerdem erfüllt ihn noch immer mit Stolz, drei nationale Hochschul-Awards gewonnen zu haben und für einen President-Award nominiert worden zu sein. Hinzu kamen weitere Auszeichnungen und Stipendien.

Das Rüstzeug für Regiearbeiten im Umfeld renommierter Konzerne wie Nickelodeon, Disney und Dreamworks war damit erworben. In erster Linie handelte es sich dabei um Studioarbeit. "Bei Dreamworks drehten wir in völliger Stille drei Etagen tief unter Erde", berichtet er über die Entstehung von Animationsfilmen, für die Szenen mit realen Schauspielern in Spezialanzügen gedreht werden.

Ganz klassisch vor Publikum agierten hingegen in einem Warner-Bros.-Studio die Akteure der Sitcom "Two and a Half Men", die in den USA höchste Einschaltquoten erzielte. Weis berichtet: "Als Co-Regisseur konnte ich bei drei Folgen mitmachen." Dabei traf er nicht nur auf die alte Analogtechnik des 35-Millimeter-Films ("Da muss jeder Schuss komplett geplant werden"), sondern lernte auch John Cryer kennen, einen der Hauptdarsteller der weltweit ausgestrahlten Serie. Cryer spielte die Rolle des Dr. Alan Jerome Harper.

Obwohl Weis auf der anderen Seite des Atlantiks seine Wirkungsstätte gefunden hat, pflegt er weiterhin intensiven Kontakt zur Familie in Bühlertal - nicht nur mit den Mitteln moderner Kommunikationstechnik, sondern auch durch Präsenz bei wichtigen Familienfesten. Der Spross von Werner und Silvia Weis (der Vater war Fußballer beim SVB) besuchte die Heimschule Lender in Sasbach und bis zum Abi das Gymnasium Achern.

Schon als Zwölfjähriger verdiente er sich etwas Taschengeld als Komparse für den Südwestfunk. Das Filmwesen faszinierte ihn. "Ich war oft tagelang am Set dabei", vor allem bei Tatort-Drehs. Die Kommissarin hieß schon damals Lena Odenthal. Ulrike Folkerts ist die inzwischen dienstälteste Ermittlerin der Krimireihe. Seine erste Sprechrolle bot ihm der SWR-Tatort "Revanche" (Regie: Johannes Grieser), der 2005 entstanden war.

Auch wenn Los Angeles für den braun gebrannten Wahl-Kalifornier "meine erste Adresse" geworden ist, so will er dennoch auch in Deutschland weiterhin beruflich tätig sein. Aktuell ist er mit der Berliner Produktionsfirma Ziegler-Film im Gespräch. "Geplant ist ein Fernsehspiel, bei dem ich Regie führe." Zum Inhalt darf er noch nichts verraten.

Und da gibt es auch den Drehbuchautor Jeffrey Freedman aus Los Angeles, der einen biografischen Spielfilm über den Komponisten Johann Sebastian Bach plant. Die internationale Co-Produktion soll mit großem Budget und namhaften Schauspielern in Freiburg und im Ausland gedreht werden. Auch Christian Weis steht mit Freedman in Kontakt wegen einer Mitwirkung vor und hinter der Kamera: "Er will mich als Schauspieler und als Co-Regisseur engagieren."

Ein Produzent von Warner Bros. habe ihm gesagt, dass er durch sein intensives Bühnentraining der verschiedenen Schauspieltechniken plus Film- und Regieerfahrungen in Lage sei, das Beste für jedes Filmprojekt herauszuholen. Im Gegensatz zu vielen US-Kollegen habe er auch den europäischen Vergleich. Christian Weis sieht es so: "Ich bin in der Lage, auf einer ganz anderen Ebene mit den Schauspielern kommunizieren zu können, mit denen ich arbeite oder noch arbeiten werde."