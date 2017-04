Ein vorgezogenes Ostergeschenk

Mit Bachs "Musikalischem Opfer" stiegen die Solisten in die polyphone Welt des Barocks ein, und das mit dem Ricercar à sechs Stimmen. Ricercare (Fugen) waren anfangs des 16. Jahrhunderts von einem fantasievollen und improvisatorischen Suchen eines vorangegangenen Themas bestimmt. Friedrich der Große gab Bach bei einer Einladung in Sanssouci ein Thema vor, das der Komponist zur vollen Bewunderung des Königs dreistimmig ausführte. Bach bat sich allerdings Bedenkzeit aus, das Thema später sechsstimmig zu bearbeiten. Das geschah drei Jahre vor seinem Tod. Die Ausführung übernahmen dafür die Akademisten. Fantastisch, wie das Ensemble das Ricercar voller Plastizität darstellte. Die sieben Musiker agierten kontrapunktisch, empfindsam, elegant in gebotener Zurückhaltung und doch mit ausdrucksstarker Intension.

Fünf geistliche Lieder von Anton Webern stellte der Dirigent Stanley Dodds in erklärenden Worten Bachs "Measoures" (Transcriptionen Bachscher - Choralvorspielen) von Harrison Birtwistle gegenüber. Diese Lieder für Sopran und fünf Instrumente nehmen Bezug auf Bachs Ricercata. Spannend war dabei die notwendige Verbindung. Zu Webern in seiner aufgehobenen Tonalität findet der Hörer den Zugang durch die Texte als tragfähiges Mittel und rückt diese in den Vordergrund. Durch den Text versteht sich die Musik und deren Gestus. Die Sopranistin Viktoria Kunze wusste die kurzen Lieder mit klarem, prägnantem Timbre überzeugend in persönlicher Ausdrucksfähigkeit zu deklamieren.

"Das Kreuz, das musst' er ertragen" beschreibt den Leidensweg Christi durch kurzatmige Pausen und extreme Intervallsprünge. Im fünften Lied erschien der Bezug zum vorausgegangenen Ricercar besonders deutlich. Die "Measures" unterstreichen den Duktus in Musik und Inhalt, finden den Weg in gewohnter Harmonik, besitzen in den ersten vier Teilen eine vornehmlich dunkle Tonfärbung, die im letzten Choral "In dir ist Freude" so freudenvoll erklingt, fast strahlend. Alle Choräle waren mit einer bestechenden Klarheit formuliert, klanglich perfekt austariert.

Um die Strahlkraft der Sopranistin mehr in den Mittelpunkt zu stellen, sang sie die Arie "Vorrei spiegarvi, oh Dio!" aus einer nicht mehr gespielten Oper Wolfgang Amadeus Mozarts. Im Hintergrund geht es um eine Liebesprobe, die die Sängerin kraftvoll, in emotionaler, dramatischer und facettenreicher Stimmungslage eindrucksvoll demonstrierte, wobei ihr großer Tonumfang aus der Tiefe in die absolute Höhe nur so nach oben schnellte. Bravo!

Ungewöhnliche Bezüge wurden in der "Chamber Symphony" John Adams geknüpft. Während Adams die Partitur zu Arnold Schönbergs Kammersinfonie voller Bewunderung las, schaute sein Sohn im Nebenraum Zeichentrickfilme aus den 50er Jahren an. Deren Musik und die Noten des Bach-Bewunderers Schönberg fanden sich in Adams Kopf zusammen. Die "Chamber Symphony" war geboren. Ein gut gelauntes, extrem schwierig zu spielendes Werk, das die circa 25 Stipendiaten bravourös meisterten.

Die drei Teile des Werkes spiegelten ein Klangbild der Moderne wider, virtuos, ausbalanciert im arhythmischen Umfeld mit Synthesizer und Schlagzeug. Das Ensemble zeigte immer wieder interessante Klangperspektiven im Blickwinkel zur Realität auf. Da wurde in komplexer Dichte gehämmert und gewalzt - oft mit einem Gruß an den Altmeister Bach.

Begeisternder Applaus der leider nur wenigen Zuhörer war der Dank für das raffiniert gestaltete Konzert mit den stimmungsvollen Details. Im kommenden Jahr wird der Beifall wohl noch lauter ausfallen. Das für 2018 geplante Meisterkonzert ist nach Angaben des Festspielhauses bereits ausverkauft.