Vandalen zerstören Christbaumkultur bei Eisental

Die Christbaumkultur gehört Josef Karcher. Da dieser in Kanada lebt, kümmern sich Tochter Jacqueline und ihr Lebensgefährte um die Aufzucht. Viele Bühler kennen die Familie, die aus Waldmatt stammt. Seit mehreren Jahren verkaufen die Karchers ihre Bäume auch auf dem Adventsmarkt der Zwetschgenstadt. Zu diesem Anlass fliegt auch Josef Karcher ein. Die zerstörten Tannen hätten in diesem Jahr an Heiligabend bei den Kunden im Wohnzimmer stehen sollen. "Sie hatten die optimale Größe zwischen 1,2 und 2,2 Meter", erzählt Jacqueline Karcher. Insgesamt umfasse die Kultur bei Eisental zwischen 700 und 800 Bäume. Offenbar hatten es der oder die Täter gerade auf die besten Exemplare abgesehen. Karcher schließt deshalb aus, dass jemand quasi aus Lust und Laune in dem Feld gewütet hat. Die Täter müssten auch das passende Werkzeug im Gepäck gehabt haben. Die Stammstärke an den Stellen, an denen die Bäume abgeschnitten wurden, betrage mehrere Zentimeter. "Dafür braucht man eine professionelle oder sogar elektrische Astschere", ist sie überzeugt. Die Unbekannten hätten außerdem sicher viel Zeit für ihr zerstörerisches Werk benötigt.

Als Jacqueline Karcher nach Hinweisen mehrerer Bekannter am Mittwochabend selbst zu dem Feld fuhr, stiegen ihr beim Anblick die Tränen in die Augen. Nicht nur viele Stunden Arbeit sind verloren, auch der finanzielle Schaden wiegt schwer. Die Familie betreibt das Geschäft zwar im Nebenerwerb, aber trotzdem in beträchtlichem Umfang: "Die Einnahmen sind wichtig für uns, das geht an die betriebliche Existenz." Sie fürchtet, auf dem Schaden sitzenzubleiben. Es gibt zwar eine Betriebsversicherung, die deckt Vandalismus aber nicht ab. "Mit einer Tat in diesem Ausmaß rechnet ja auch niemand", meint Karcher. Es komme zwar immer wieder mal vor, dass Bäume beschädigt würden oder sich ein Dieb kurz vor Weihnachten auf dem Feld selbst bedient, mehr als ein Prozent des Bestands habe der Verlust pro Saison aber nie betragen.

Die Polizei hat bislang keine Hinweise auf die Täter. Auch für Karcher ist der Fall ein Rätsel. "Wir persönlich wissen nicht, warum uns jemand schaden will. Wir haben niemandem etwas getan", sagt sie. Ihr Vater hat für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter (07223) 99097111 zu melden.