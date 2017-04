Jubilierendes Gloria in der Osternacht Bühl (jure) - Welche Bedeutung hat Ostern heute für die Menschen noch? Wie können sie die Botschaft des Leidens Jesu und seine Auferstehung auf ihr Leben übertragen? Auf die vielen Fragen, die sich Christen rund um die heilige Woche stellen, wurden in den Gottesdiensten der Pfarrgemeinden Moos, Weitenung und Kirchspiel Vimbuch Antworten gegeben. Es waren nicht allein die von Pfarrer Thomas Fuchs vermittelten Denkanstöße, sondern auch die vielen Symbole und Riten rund um Ostern, die zum Sinnieren anregten. Zudem setzten Jugendband (Leitung Sarah Wisser), Frauenchor (Leitung Hans-Jürgen Isele) sowie Organist Konrad Bucher und Instrumentalisten die frohe Osterbotschaft musikalisch um. Sehr eindrücklich dürfte vor allem für die Kinder die Kinderkreuzwegandacht in der Pfarrkirche Weitenung gewesen sein. In kleinen Szenen gingen sie den Leidensweg Jesu nach, erlebten die Spaltung des Volkes, ob Jesus denn nun verurteilt werden sollte oder nicht. Viele Kinder legten anschließend symbolisch Blumen und Steine am Kreuz Jesus ab. Bereits am Gründonnerstag wurde deutlich, wie eng Freud und Leid zusammenhängen. Das Bild der Fußwaschung, mit dem Jesus die Bedeutung von Demut, dem Mut zum Dienen, unterstrich. Oder das gemeinsame Mahl im Freundeskreis. Und gleichzeitig blieb auch Jesus Enttäuschung, Todesangst und Verrat nicht erspart. Der mit ansteckender Jugendband-Musik begleitete Gründonnerstag-Gottesdienst endete in nüchterner Atmosphäre: Traditionell räumten Pfarrer und Ministranten Kerzen und Schmuck aus dem Altarraum. Kahl und fast schon kalt wirkte die Pfarrkirche St. Johannes der Täufer. Der Schein von vielen kleinen Kerzen vermittelte dagegen in der Osternacht eine warme, feierliche Atmosphäre. Die Orgel erklang wieder in ihrer ganzen Pracht, während die Gläubigen ins jubilierende Gloria einstimmten. Wieder mal ergreifend war der Wandel vom Dunkel ins Helle - der Gang vom Tod zur Auferstehung. Um die Auferstehung zu verstehen, brauche es mehr als den Verstand. Dazu brauche es eine andere Ebene, "die wir Hoffen, Sehnsucht, Erfahrung, Herz, Geist und Seele nennen", versuchte Pfarrer Fuchs den Gottesdienstbesuchern die Sorge zu nehmen, dass der Glaube an die Auferstehung bisweilen schwerfalle. Menschen, die schwere Schicksalsschläge erlebt hätten oder angesichts der Weltereignisse mit ihrem Glauben haderten, "kommen fast notgedrungen in Schwierigkeiten mit ihrem Glauben". So zitierte Fuchs den italienischen Literaturnobelpreisträger Dario Fo, der in seinem Buch "Dario und Gott" zum Tod und dem Auferstehungsgedanken meinte: "Ich hoffe, ich werde überrascht." Mit vielen Ministranten, festlichen Chorälen und Trompetenspiel wurde der Ostermontag gefeiert, in dessen Mittelpunkt die Geschichte der Emmaus-Jünger stand. Sie waren froh, dem scheinbar Fremden (Jesus) ihr Herz ausschütten und über die Geschehnisse erzählen zu können. "Jesus hat einfach zugehört, gab keine klugen Ratschläge, sondern war einfach da", spannte Fuchs den Bogen ins Heute, in dem sich viele Menschen auf den Weg machen, um über ihr Leben zu sinnieren oder mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen. "Beim Unterwegssein passiert Heilendes".

