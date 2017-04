In Moos erstrahlen zum ersten Mal "Europas Klänge"

Vorsitzender Jürgen Graß hieß die Gäste beschwingt willkommen, darunter den ehemaligen Dirigenten Andreas Hacken sowie etliche Delegationen befreundeter Vereine. Die Gäste durften das Konzert in der sehr gut besuchten Karl-Reinfried-Halle mit allen Sinnen genießen.

Den Augen tat der von Sieglinde Geiger arrangierte Blumenschmuck wohl. Akzente setzten die von Francesca Metzinger geschneiderten neuen Schultertücher der Musikerinnen. Es stellte sich eine gesellige und doch aufmerksame Atmosphäre ein. Zum Wohlfühlen trug Peter Hirn als Moderator bei. Pfiffiger Mutterwitz, eingestreut in seine informative Conférence, erntete Heiterkeit. Den Ohren tat auch Hans Riedinger an der Tontechnik Gutes.

Hochdramatisch stiegen Hoffmann und die Trachtenkapelle Moos in den Abend ein. Richard Strauss' "Also sprach Zarathustra" riss die Besucher durch große dynamische Steigerungen mit und erntete erste Bravorufe. Das widerfuhr auch - in verstärkter Form - Sabrina Faust, die akzentuiert das Solo in zwei Sätzen von Stamitz' "Klarinettenkonzert Nr. 3" blies.

Die Trachtenkapelle begeisterte im Tuschla-Medley "Die Welt der Oper" unter anderem mit Wagners aufrüttelndem "Steuermann! Lass' die Wacht!" und der Wald-Romantik von Webers "Jägerchor". Mit Präzision und Feuer interpretierten die Mooser Khatchaturians turbulenten "Säbeltanz". Im von Bim Mitschele arrangierten "Amazing Grace" blies Marcel Stephan bei seinem Solodebüt klangschön die Trompete und Manfred Trapp seelenvoll die Soloposaune. Auch Märsche soll und darf man nuanciert spielen. Die Trachtenkapelle tat dies beispielhaft in Fuciks "Unter der Admiralsflagge". In beachtlicher Präzision gelang Van McCoys klangfarbenreiche, rhythmisch fordernde "African Symphony".

Von einem Filmtitel inspiriert, kündigte Hirn "Swing-Swing-Swing" so an: "Vier Fäuste für ein Solo!" Denn die Geschwister Faust stellten das Solobläserquartett: Sabrina (Klarinette), Dominik (Trompete), Patrick (Posaune) und Hendrik (Tenorhorn). An ihre Seite gesellten sich solistisch Uwe Hensel (Bass) und Sebastian Tuschla-Hoffmann (Banjo). Zusammen mit dem Orchester gelang ein echtes Hörvergnügen. Tuschlas "Glenn-Miller-Story" entfaltete prallen Big-Band-Sound. Saxofone und Klarinetten schmeichelten mit Schmelz und Marco Haungs mit herrlichem Trompetenklang.

Eine attraktive Reverenz an Udo Jürgens steuerte Sebastian Tuschla-Hoffmann in Dreifach-Funktion bei, als Sänger, Pianist und Bearbeiter fürs begleitende Blasorchester. Sodann feierte der Sohn von Paul Hoffmann und Walter-Tuschla-Tochter Petra als Komponist Premiere. Seinen Marsch "Europas Klänge" spielte das Orchester klangprächtig, mit fetzigen Posaunen-Einwürfen, markanten Bass-Linien und brillanten Trompetensignalen.

Bei der Zugabe "Walking on Sunshine" ereignete sich fast ein Vulkanausbruch an Temperament. Catrin Haungs sang à la "Katrina and the Waves" und animierte die Trachtenkapelle zu Lebenslust-Gymnastik. Kein Paul-Hoffmann-Konzert ohne Zugabe-Marsch: "Mein Regiment" riss die Zuhörer erneut mit.