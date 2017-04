Einbrecher schießt auf Verfolger

Ottersweier - Hinter Martin Steinel liegen aufwühlende Stunden, aber er ist froh, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist. Am Samstag stieg ein Einbrecher in die Wohnung über seiner "Straußwirtschaft am Landgraben" in Ottersweier ein. Ein Freund des Wirts nahm die Verfolgung auf - bis der Angreifer eine Waffe zückte und auf ihn schoss. Glücklicherweise wurde der Mann nur leicht verletzt.

Es ist ein Déjà-vu, auf das Steinel gerne hätte verzichten können. Im Jahr 2004 suchten ihn schon einmal Einbrecher heim - damals in der Nacht zu Karfreitag. Als Reaktion investierte der 50-Jährige in Sicherheitstechnik. Und so ging am Samstag gegen 21.30 Uhr eine Alarmanlage los, als der bislang unbekannte Täter eine Scheibe einschlug und sich so Zugang zur Dachgeschosswohnung verschaffte. Steinel bewirtete zu dieser Zeit gerade seine rund 25 Gäste, darunter viele Freunde. Eine Gruppe ging nach oben, um nach dem Rechten zu sehen und überraschte den Einbrecher. Dieser hastete laut Steinel ins Bad, schloss sich dort ein und flüchtete aus dem Fenster des Zimmers auf den Holzschopf des Nachbargebäudes. Dort brach er durch eine Plexiglasscheibe ein, setzte seine Flucht aber fort.

Freunde von Steinel rannten durch die Tür der Wirtschaft auf die Straße und nahmen die Verfolgung auf. Als der Täter bemerkte, dass ihm jemand auf den Fersen ist, drehte er sich um und schoss. Ein Bekannter des Wirts wurde leicht an der Hand verletzt. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. In einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Polizei heißt es, dass der Einbrecher "aus kurzer Distanz mit einer noch nicht näher bestimmbaren Waffe in Richtung des aufmerksamen Zeugen" gefeuert habe. Steinel geht davon aus, dass es sich um eine Schrotflinte gehandelt hat. Insgesamt seien zwei oder drei Schüsse gefallen, auch ein Auto sei getroffen worden.

Was folgte, war "der komplette Ausnahmezustand in Ottersweier", wie es der 50-Jährige beschreibt. Die Polizei, die in der Zwischenzeit verständigt worden war, umstellte ein Wiesengrundstück, in dessen Richtung der Einbrecher geflohen war. Anschließend rückten Spezialeinsatzkräfte an, um das Areal zu durchkämmen, unterstützt von einem Polizeihubschrauber. Der Flüchtige konnte im Schutz der Dunkelheit allerdings entkommen. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise durch die Spuren, die der Täter in der Wohnung hinterlassen hat.

Steinel bleibt der Trost, dass der Unbekannte nur einen geringen Bargeldbetrag erbeutete. Auch das hat der Wirt aus dem Vorfall 2004 gelernt: "Ich lasse keine größeren Wertsachen mehr herumliegen." Und er rät jedem, es ihm gleichzutun. "Die Situation wird bestimmt nicht besser werden", lautet seine Einschätzung zur Einbruchsentwicklung.

Er ist nicht nur froh, dass seine technischen Sicherheitsmaßnahmen gefruchtet haben, besonders dankbar ist er Freunden, Personal und Gästen. Alle Beteiligten hätten schnell reagiert. "Da muss ich ein Riesenlob aussprechen", betont Steinel. Dem Wirt ist es deshalb auch wichtig, trotz des dramatischen Zwischenfalls weiter für seine Gäste da zu sein. Am Ostersonntag und gestern war die Straußwirtschaft schon wieder geöffnet. Das soll auch für den Rest der aktuellen Saison gelten, die bis zum 7. Mai dauert.