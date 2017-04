Hörgenuss bei flackerndem Kerzenlicht Von Regina de Rossi Rheinmünster - Ein festliches Konzert für Orgel und zwei Trompeten sorgte im Schwarzacher Münster für einen gebührenden Abschluss der Feiertage. Milen Haralambov, ein begnadeter Trompeter, gastierte bereits zum neunten Mal. Mit dabei hatte er einen seiner ehemaligen Schüler. Der junge Dirk Becker wurde seit der fünften Klasse von ihm unterrichtet. Becker besucht derzeit die elfte Klasse des Eduard-Spranger-Gymnasiums in Landau. In der Musikhochschule Saarbrücken ist er bereits als Jungstudent eingeschrieben. Erfolge erzielte Becker im Bundeswettbewerb "Jugend musiziert". Er gewann den Karel-Kunc-Wettbewerb und spielte mit der Baden-Badener Philharmonie als Solist. Bezirkskantor Helge Schulz aus Zweibrücken konnte für die Orgel gewonnen werden. Gemeinsam boten sie ein anspruchsvolles Konzert als musikalische Reise durch verschiedene Epochen. Kühl und regnerisch gestaltete sich der späte Nachmittag des Ostermontags, dennoch hatten sich viele Besucher zum Osterkonzert aufgemacht. Sie erwartete ein Hörgenuss bei flackerndem Kerzenlicht. Die Musik erzählte Geschichten, man tat gut daran, ab und an die Augen zu schließen und zu genießen. Laut erschallten die Trompeten Haralambovs und Beckers hoch oben auf der Empore, klangvoll füllten die Orgelpfeifen den Kirchenraum und hießen auf ihre Weise willkommen. Kompositionen von Henry Purcell aus der Barockzeit ("Trumpet Tune", "Rondeau" und "Trumpet Fanfare") sowie des Violinisten und Organisten John Stanley ("Trumpet Voluntary" für Orgel und zwei Trompeten) eröffneten das lebendige Konzert, triumphierten und zeugten von großem Geschehen, das so gut in die Zeit der Osterbotschaft zu passen vermochte. Fast lieblich mutete da Bachs "Jesus bleibet meine Freude" an, dessen Botschaft sich wie ein warmer Klangregen durch das Orgelspiel von Helge Schulz durch das Kirchenschiff zog. Drei Sätzen aus der "Sonata vespertina" von Pavel Josef Vejanovsky führten zu einem virtuosen Austausch der so unterschiedlichen Instrumente - ein Dialog, der aufhorchen ließ und verzauberte. "Dialogue", so hatte auch Louis Merchand sein Orgelsolo betitelt; ein Stück, das alle Gefühlsfacetten in sich trug und wiederum die Osterbotschaft von tiefer Trauer bis zur leuchtenden Hoffnung und Zuversicht widerspiegelte. Wunderbar gelang es den drei Musikern, alte Musikkunst in die heutige Zeit zu transportieren. Dabei überzeugten sie von einer in sich stimmigen Harmonie und Absprache. Der Zuhörer genoss den reichhaltigen Spannungsbogen von tiefer Bewegtheit bis zum Triumph. Die große Freude war auch im "Andante" aus dem Trompetenkonzert Johann Haydns zu vernehmen; ein Stück, in dem der junge Dirk Becker sein großes Talent bewies. Der gemeinsame Abschluss nach einem mit stehendem Applaus bedachten Konzert bildete das "Ave Maria" von Giulio Caccini - warmherzig, tiefgründig, sehr berührend.

