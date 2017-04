Vier Stützen des Vereins auf einen Streich geehrt Bühl (wv) - Vier Aktive, die seit zusammengerechnet 155 Jahren Bedeutendes für die Trachtenkapelle Moos leisten, wurden im Osterkonzert geehrt: Martina Haungs, Andreas Friedmann, Manfred Trapp und Hermann Friedmann erhielten durch Tobias Wald, den Präsidenten des Blasmusikverbands Mittelbaden, Ehrungen des Bundes Deutscher Blasmusikverbände (BDB). Mit der großen goldenen BDB-Ehrennadel für 50 Jahre Musizieren im Blasorchester zeichnete Wald den Basstubisten Hermann Friedmann aus. Er bescheinigte diesem und den weiteren Geehrten, seit jeher fleißige Probenbesucher zu sein und intensiv die Kameradschaft zu pflegen. Hermann Friedmann, Landwirt von Beruf, sei beim Auf- und Abbau der Veranstaltungen mit seinem Fuhrpark hilfreich zur Stelle, sei der Spezialist, wenn Gemüse und Salate benötigt werden, und "der ruhende Pol im Verein". Die goldene BDB-Ehrennadel für 40 aktive Musiker-Jahre erhielten Manfred Trapp und Andreas Friedmann. Ersterer bringe sich seit der Ausbildung als Posaunist in die Trachtenkapelle ein. Seit 28 Jahren wirke Trapp in der erweiterten Vorstandschaft, einst als Jugendbeisitzer und seit 1995 als aktiver Beisitzer. Seit 16 Jahren manage Trapp bei Vereinsveranstaltungen den Getränkebereich, stellte Wald anerkennend fest. Ehrenamtlich doppelt in Moos engagiert ist Andreas Friedmann, in der Trachtenkapelle und in der Freiwilligen Feuerwehr; als deren Abteilungskommandant war er 2015 nach 20 Amtsjahren verabschiedet worden. 1977 in den Musikverein eingetreten, habe Posaunist Friedmann sehr früh alle Stufen des Jungmusiker-Leistungsabzeichens absolviert, 1981 Bronze, 1982 Silber und 1983 Gold. Seit 37 Jahren wirke Andreas Friedmann als Notenwart, was Präsident Wald als ganz außergewöhnliche Leistung würdigte. Die silberne BDB-Ehrennadel für 25 aktive Jahre erhielt Martina Haungs. Als Trompeterin ausgebildet, spielt sie nun schon seit Jahren im ersten Tenorhorn. Haungs engagiere sich auch organisatorisch seit 1998 für die Trachtenkapelle, etwa auch schon als Jugendbeisitzerin und Jugendleiterin, und seit 2016 als aktive Beisitzerin. Seitens des Vereins würdigte Vorsitzender Jürgen Graß die Meriten der Geehrten und überreicht ihnen gewichtige, nahrhafte Ehrenpräsente.

