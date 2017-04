Nicht nur kulinarische, auch akustische Genüsse im Angebot Bühl (bm) - Mit einem Tag des offenen Winzerkellers geben die Affentaler Winzer am Sonntag, 23. April, von 11 bis 18 Uhr den Startschuss für die diesjährige Tour durch Höfe und Betriebe im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden im Rahmen der Aktion "Gläserne Produktion". (bm) - Mit einem Tag des offenen Winzerkellers geben die Affentaler Winzer am Sonntag, 23. April, von 11 bis 18 Uhr den Startschuss für die diesjährige Tour durch Höfe und Betriebe im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden im Rahmen der Aktion "Gläserne Produktion". Bei einem Pressegespräch mit den Protagonisten dieses Tages erwähnte Geschäftsführer Ralf Schäfer vorrangig eine große Frühlingsweinprobe mit der Vorstellung des "spannenden Jahrgangs 2016". So dürften die Weinliebhaber bereits eine breite Palette an frisch abgefüllten Weiß- und Roséweinen probieren, während die Rotweine noch am Anfang ihrer Entwicklung stünden. Die ersten Vorboten des Jahrgangs würden an diesem Tag präsentiert. Die Winzergenossenschaft habe bereits erste Prämierungen für 2016er Weine erzielt. Mit dem trockenen Monkey Mountain, einem Cuvée aus den Sorten Riesling, Weißburgunder und Sauvignon Blanc, haben die Affentaler Winzer ihre Angebotspalette erweitert. Diese neue Kreation und auch ein erstmals im Jahr 2016 wieder gelesener SLK Riesling Eiswein können im Rahmen der Frühlingsweinprobe verkostet werden. Unter dem Motto "Zehn Jahre Guides im Weinparadies Ortenau und bei den Affentaler Winzern" stehen nach den Ausführungen von Nicole Kist die angebotenen Kellerführungen. Zwölf Affentaler Wein-Guides werden die Gäste an verschiedenen Stationen über ihre abwechslungsreiche Tätigkeit informieren. Kunstwerke zum Thema Wein präsentiert Günther Jürgens aus Eisental. Tradition beim Tag des offenen Winzerkellers hat bereits die Kooperation mit der Bühler Musikschule. Deren Leiter Bernd Kölmel kündigt einen Jazzfrühschoppen mit der Band Acoustic Avenue, Wlad Larkin, Tony Moutafidis und Rüdiger Wolf an, das von 11 bis 13.30 Uhr stattfindet. Am Nachmittag erklingen flotte Melodien mit der Nachwuchsband "Pop-Juniors" und der jungen Pop-Gruppe "Sarah & Freunde" der Musikschule. Neu ist in diesem Jahr ist ein Musik-Workshop mit dem Motto "Kinder entdecken die Welt der Musik". Hierbei handelt es sich um einen Mitmach-Workshop für musikinteressierte Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Jeweils um 12.30, 13.30 und 14.30 Uhr können sie sich unter fachkundiger Anleitung mit verschiedenen Instrumenten vertraut machen. Auf ganz junge Besucher wartet außerdem ein Kindermalprogramm. In den Dienst des Projektes "Blühender Naturpark",in Kooperation mit dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, stellt sich Weinkönigin Stefanie II. Sie vergibt an diesem Tag Patenschaften für Wildblumenwiesen, von denen auch die Affentaler Winzer bereits zwei Anlagen pflegen. Und wer noch etwas Platz in seinem Garten hat, kann auch den Samen für sein privates Blumenbeet erhalten. Für das leibliche Wohl sorgt zur Mittagszeit der "Engel" Vimbuch, für Kaffee und Kuchen am Nachmittag ist der Landfrauenverein Rastatt/Bühl zuständig.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Rastatt

Gläserne Produktion Rastatt (fuv) - Die Aktion "Gläserne Produktion" ist wieder Gelegenheit für zahlreiche mittelbadische Betriebe aus Landwirtschaft und Ernährungsbranche, um Verbrauchern zu zeigen, was sie tun. Motto in diesem Jahr: Aus der Region für die Region (Foto: fuv). » Weitersagen (fuv) - Die Aktion "Gläserne Produktion" ist wieder Gelegenheit für zahlreiche mittelbadische Betriebe aus Landwirtschaft und Ernährungsbranche, um Verbrauchern zu zeigen, was sie tun. Motto in diesem Jahr: Aus der Region für die Region (Foto: fuv). » - Mehr Bühl

Zweite Kappler Genusstour Bühl (red) - "Toller Wein, tolles Essen und tolles Wetter, eigentlich könnten wir heute schon loslegen", meinte Tino Rettig, Leiter der Touristinfo Bühl/Bühlertal, bei der gestrigen Vorstellung des Programms für die zweite Kappler Genusstour am Sonntag, 11. Juni (Foto: Stadt). » Weitersagen (red) - "Toller Wein, tolles Essen und tolles Wetter, eigentlich könnten wir heute schon loslegen", meinte Tino Rettig, Leiter der Touristinfo Bühl/Bühlertal, bei der gestrigen Vorstellung des Programms für die zweite Kappler Genusstour am Sonntag, 11. Juni (Foto: Stadt). » - Mehr