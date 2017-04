"Keine wesentliche Belastung"

BT: Herr Ernst, für die Erstunterbringung von Flüchtlingen ist der Landkreis zuständig, die Anschlussunterbringung liegt in der Verantwortung der Kommunen. Ist diese Darstellung korrekt?

Jürgen Ernst: Ja, das ist soweit richtig.

BT: Bleiben damit auch die gesamten Kosten der Anschlussunterbringung bei den Gemeinden hängen?

Ernst: Nein, das bleiben sie nicht. Der Landkreis als zuständiger Leistungsträger finanziert den Lebensunterhalt der Flüchtlinge. Die Betroffenen erhalten Geldleistungen, beispielsweise für Essen und Kleidung. Die Höhe der monatlichen Beträge entsprechen in der Regel den Leistungen für Empfänger von Sozialhilfe oder Hartz IV. Daneben werden auch die erforderlichen Kosten für Unterkunft und Heizung übernommen.

BT: Bürgermeister Helmut Pautler und dem Gemeinderat Rheinmünster sind vor allem die Kosten für den Wohnraum ein Dorn im Auge. Die Gemeinde muss aufgrund der aktuellen Verteilungsquote des Landkreises 2017 voraussichtlich rund 50 Personen mehr aufnehmen, als es ihrem Anteil an der Landkreisbevölkerung entspricht. Um diese unterzubringen, drohen laut Pautler Mehrkosten in Höhe von 1,2 bis 1,5 Millionen Euro.

Ernst: Um Wohnraum zu schaffen, müssen Gemeinden in Vorleistung treten. Diese Kosten können aber über Mieteinnahmen beziehungsweise Nutzungsgebühren refinanziert werden.

BT: Wie funktioniert das bei der Anschlussunterbringung?

Ernst: Die Unterbringung von Flüchtlingen kann entweder in Form eines Mietverhältnisses oder in Form einer öffentlich-rechtlichen Unterbringung erfolgen. Dabei errechnet die jeweilige Kommune für die von ihr zur Verfügung gestellte Unterkunft eine Miete oder eine Nutzungsgebühr. Diese wird, sofern sie im Einzelfall angemessen ist, vom Landkreis anerkannt und regelmäßig an die Kommune gezahlt. Dabei beinhaltet eine Nutzungsgebühr unter anderem auch Aufwendungen für die Nebenkosten wie Strom und Wasser, Möblierung oder auch für Personal zur Verwaltung der Unterkunft, beispielsweise für einen Hausmeister. Und in die Gebühr kann auch die Abschreibung der Anschaffungs- und Herstellungskosten eingerechnet werden, die regelmäßig bei einem Prozent oder mehr der Investitionssumme liegen können.

BT: Die Zinsen sind auf einem historischen Tiefststand. Wenn sich eine Gemeinde für den Bau einer Unterkunft einerseits Geld leiht, andererseits aber für die Bewohner Nutzungsgebühren überwiesen bekommt, könnten sich Ausgaben und Einnahmen vielleicht sogar die Waage halten?

Ernst: Aus meiner Sicht dürften den Kommunen für die Unterkünfte keine wesentlichen finanziellen Belastungen entstehen - abgesehen von der Vorleistung, in die sie treten müssen. Sind alle Plätze belegt, ist die Refinanzierung der Unterkunft grundsätzlich gewährleistet.

Kostenübernahme auch für private Wohnungen

BT: Viele Gemeinden mieten für die Flüchtlinge auch Wohnraum auf dem privaten Sektor an. Wie sieht es in diesem Fall aus?

Ernst: Der Landkreis übernimmt die Miete auch in solchen Fällen - wenn der Wohnraum angemessen ist. Dabei gibt es unter anderem Richtwerte für die Größe und die Höhe der Miete. So gelten für eine Einzelperson 45 Quadratmeter als angemessen, und für jede weitere Person zusätzliche 15 Quadratmeter. Liegt die monatliche Miete innerhalb des für die jeweilige Kommune geltenden Richtwertes, wird diese berücksichtigt und der Kommune erstattet, so dass dieser dadurch keine Kosten entstehen.

BT: Außer, die Gemeinde muss auf Wohnraum zurückgreifen, der nach diesen Kriterien unangemessen ist.

Ernst: Mir persönlich ist kein solcher Fall bekannt. Allerdings ist das Sozialamt auch nicht für alle Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung zuständig. Diejenigen, deren Asylverfahren einen positiven Abschluss gefunden hat, wie es bei Syrern häufig der Fall ist, fallen in die Zuständigkeit des Jobcenters.

BT: Was passiert, wenn ein Flüchtling Arbeit findet?

Ernst: Dann muss er die Miete selbst zahlen. Verdient er nicht genug, gibt es wie bei anderen Geringverdienern auch staatliche Zuschüsse.

BT: Ganz ohne finanzielle Belastung ist die Anschlussunterbringung für die Kommunen aber sicher nicht.

Ernst: Nein, das nicht. Kosten entstehen den Kommunen etwa durch die Bereitstellung von zusätzlichen Kindergärten- und Schulplätzen oder für Personal, das die Kommunen zusätzlich einstellen.

BT: Auch dieser Punkt wird in Rheinmünster kritisch gesehen: In den Gemeinschaftsunterkünften für die Erstunterbringung übernimmt der Landkreis die Sozialbetreuung, in der Anschlussunterbringung müssen das die Kommunen stemmen.

Ernst: Dabei erhalten sie aber die bestmögliche Unterstützung von uns. Unsere Mitarbeiter stehen bei allen Alltagsfragen zur Verfügung. Zum um Beispiel helfen sie, wenn es darum geht, einen Platz in einem Sprachkurs zu finden, wenn Probleme mit Mitbewohnern auftreten oder wenn es um Behördengänge geht. Allerdings sind unsere Personalressourcen begrenzt, wir können nicht überall sein. Deshalb erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit den Kommunen, die sich bewährt hat. Da die soziale Integration aber nur vor Ort in der jeweiligen Kommune stattfinden kann, haben viele Städte und Gemeinden hierfür Personal bereitgestellt, das als Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter, für die Flüchtlinge, für ehrenamtlich Tätige und für die örtlichen Vereine zur Verfügung steht.

