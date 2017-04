Weitenunger Senioren unterbreiten neue Angebote

Besucherandrang in Kletterhalle Baden-Baden (up) - Zum fünften Mal hatte der Alpenverein Baden-Baden zum "Schnupperklettern an Ostern" eingeladen (Foto: up). Und viele Eltern nah men die Gelegenheit wahr und schauten am Ostermontag mit ihren Kindern in der Kletterhalle in Baden-Oos vorbei. » Weitersagen (up) - Zum fünften Mal hatte der Alpenverein Baden-Baden zum "Schnupperklettern an Ostern" eingeladen (Foto: up). Und viele Eltern nah men die Gelegenheit wahr und schauten am Ostermontag mit ihren Kindern in der Kletterhalle in Baden-Oos vorbei. » - Mehr