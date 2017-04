Fahrräder bei Langfingern begehrt

Ingesamt verzeichnete das Bühler Revier im vergangenen Jahr 2680 Straftaten, 255 weniger als im Vorjahr. Während die Zahlen in der Großen Kreisstadt Bühl fast unverändert blieben, gab es in Bühlertal, Lichtenau, Ottersweier, Rheinmünster und im Rebland jeweils weniger Delikte.

Am meisten hatten es die Beamten wie in den vergangenen Jahren mit Diebstählen zu tun. Diese schlugen sich mit 1081 Fällen in der Statistik nieder. Das sind zwar etwas weniger als 2015, in Bühl schnellten die Zahlen allerdings nach oben: von 712 auf 766. Hauptursache sind laut Kautz Fahrraddiebstähle. 167 Anzeigen wegen entwendeter Drahtesel bearbeiteten die Beamten im vergangenen Jahr. 2015 waren es nur 70. "Das hat uns sehr große Probleme bereitet", sagt der Revierleiter.

Schwerpunkte seien der Bereich um den Bahnhof mit Güter- und Eisenbahnstraße gewesen. Sogar aus den beiden gesicherten Abstellanlagen der Stadt hätten Langfinger Räder entwendet. Auch mitten im Trubel des Zwetschgenfests schlugen die Täter zu. Obwohl die Polizei versuchte, dem Problem mit verstärkten Kontrollen - auch in zivil - Herr zu werden, lag die Aufklärungsquote nur bei neun Prozent. Außerdem auffällig: Die Räder tauchten in den seltensten Fällen wieder auf. "Sie wurden also nicht genutzt, um nur schnell von A nach B zu kommen", meint Kautz. Das Phänomen sei nicht auf Bühl beschränkt. Die Reviere Achern und Offenburg hätten ähnliche Probleme.

Unzufrieden ist der Bühler Polizeichef auch mit der Entwicklung im Bereich der Körperverletzungen. Die Anzahl der Delikte war bereits in den vergangenen Jahren gestiegen, nun kamen mit 237 Fällen im Vergleich zu 2015 noch einmal 27 hinzu. Kautz spricht von einer "erheblichen Steigerung". Viele Fälle würden sich innerhalb der Familie ereignen, häufig sei Alkohol im Spiel. Ein Grund für die Zunahme könne auch sein, dass die Bereitschaft steige, solche Taten anzuzeigen. Wenigstens liege die Aufklärungsquote bei über 90 Prozent. "Meistens wird der Täter bei der Anzeige schon mitgeliefert", erzählt der Revierleiter.

Bei den Einbrüchen gab es im Vergleich zu den Vorjahren keine Auffälligkeiten. Ihre Anzahl lag in Bühl bei 53 und in den Umlandgemeinden jeweils im einstelligen Bereich. Wobei sich Kautz bewusst ist, dass jeder einzelne Fall für die Betroffenen eine große Belastung ist: "Jeder Einbruch ist einer zu viel", meint er. Bei durchschnittlich jedem vierten Einbruch ging der Täter der Polizei ins Netz. Damit hat sich die Aufklärungsquote deutlich verbessert. 2015 konnte kein einziger Fall aufgeklärt werden.

Die Ermittlungsgruppe Rauschgift war mit 66 Verfahren befasst. Unter anderem entdeckten die Beamten drei Anlagen zum Anbau von Marihuana. Bei der Internetkriminalität blieb das Niveau mit 192 Fällen konstant. Hauptsächlich ging es dabei um Waren- und Kreditkartenbetrug sowie um Identitätsdiebstahl.

Arbeitsstunden steckte die Polizei nicht nur in die Aufklärung von Straftaten, sondern auch in die Prävention. 87 Veranstaltungen in diesem Bereich verzeichnete das Revier.

Zum Thema