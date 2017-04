Erster Erfolg im Himalaya an marodem Gipfel

Bühl - "Alles ist bisher gut und rund gelaufen", meldet sich Ralf Dujmovits aus dem Himalaya. Die geplante Besteigung des 6440 Meter hoch gelegenen Cholatse-Gipfels in der Khumbu-Region (Nepal) ist geglückt. Nun wartet eine weit größere Aufgabe: die Besteigung des Mount Everest (8884 m). "Ich fühle mich bestens akklimatisiert", schreibt der Bühler Profibergsteiger in einer Mail an die BT-Redaktion.

Am Cholatse hatte sich Dujmovits zusammen mit seiner Partnerin Nancy Hansen auf den Weg gemacht. Zur perfekten Akklimatisierung trug bei, dass der Bühler und die Kanadierin alle Etappen zweimal gehen mussten, um Material und Verpflegung zu transportieren - das letzte Stück zum Gipfel ausgenommen. Mit dem langen Aufenthalt am Berg wurde der Organismus an die sauerstoffarme Luft der Höhenregion gewöhnt.

Nachdem das Paar die erste Nacht am Fuß des Bergs auf 4850 Meter Höhe verbrachte, schlug es in der zweiten und dritten Nacht sein Zelt unter einer kleinen Eiswand in 5450 Metern Höhe auf. Die vierte und fünfte Nacht führte auf einen Sattel (5600 Meter), die sechste und siebte in eine Scharte auf 5750 Metern.

"Es waren herrlich schöne Tage - einsam und ausgesetzt", schildert der Bühler, begleitet von durchgehend bestem Wetter. Als Dujmovits und Hansen am Gründonnerstag ihr Ziel fast erreicht hatten, trübte der Himmel jedoch ein. "Am Gipfel war um 13.15 Uhr schon fast keine Sicht mehr." Der Abstieg und das Abseilen seien größtenteils im "Whiteout" erfolgt (Boden und Himmel gehen dabei im Blickfeld gefährlich nahtlos ineinander über). "Erst eine Stunde nach Einbruch der Dunkelheit waren wir wieder zurück an unserem superausgesetzten Minilagerplatz." Am nächsten Tag stiegen beide zum Basislager ab.

Der Gipfelaufbau des Cholatse drohe in den nächsten Jahren auseinanderzubrechen, berichtet Dujmovits von großen Spalten, die bis zur Bergspitze reichten. Auf den letzten 30 Metern führte ihr Weg über eine kurze, schmale Felsbrücke. "Wenn die auch noch einbricht, braucht es dort oben eine Leiter, um zum höchsten Punkt zu kommen." Auf hohe Schnee- und Eispyramiden (sogenanntes Büßereis) war das Paar oberhalb des Sattels gestoßen, was die Kletterei "sehr, sehr unangenehm" werden ließ.

Hansen ist inzwischen zurückgereist. Dujmovits' Weg zum Everest führte zunächst nach Lhasa, Tibets Hauptstadt. 25 Jahre nach seinem ersten Gipfelerfolg von der nepalesischen Südseite aus plant der 55-Jährige den Aufstieg nun auf der weniger stark frequentierten chinesischen Nordseite.

1992 hatte er künstlichen Sauerstoff eingesetzt, um den höchsten Punkt der Welt noch erreichen zu können. Bei bislang sechs weiteren Versuchen ohne dieses Hilfsmittel blieb ihm aus ganz unterschiedlichen Gründen der Erfolg verwehrt. Die 13 anderen Achttausender hatte er alle aus eigener Kraft bestiegen.

Der Bühler hat sich der Expedition eines Schweizer Unternehmens angeschlossen, wird am Berg aber eigene Wege gehen - zusammen mit dem Rumänen Horia Colibasanu, einem erfahrenen Höhenbergsteiger. Beide hatten sich 2013 am Everest kennengelernt. Auch der Rumänen hatte seinerzeit erfolglos umkehren müssen.